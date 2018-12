El Gobierno sigue sin pronunciarse sobre el indulto de Eva Corrales

El Gobierno no se aclara con Eva Corrales. O no quiere aclararse. La ex alcaldesa popular de Rota, condenada en firme a cuatro años y medio de prisión por el caso Horas Extra, lleva más de dos años esperando a que el Consejo de Ministros resuelva su petición de indulto sin obtener respuesta.

Pues bien, después de dos años en los que el Gobierno ha tenido la pelota en su tejado, el Ministerio de Justicia pregunta ahora a la Audiencia Provincial de Cádiz -el órgano que condenó a Corrales- por el grado de ejecución de la sentencia. Esta cuestión ha cogido totalmente por sorpresa al tribunal de la Sección Cuarta (que llevó el caso). Y es que en enero de 2018 esta Sala ya se pronunció a favor del indulto de la ex regidora roteña y acordó suspender su entrada en prisión a la espera de que el Ejecutivo adoptase una postura respecto a la medida de gracia solicitada por Corrales.

El Ministerio de Justicia requiere ahora también al tribunal gaditano que le informe sobre si existe alguna novedad procesal o personal en este asunto. En su respuesta, la Sección Cuarta se ha limitado adjuntar el informe en el que el fiscal Anticorrupción, Manuel Luis Arjona, solicita que Eva Corrales entre en la cárcel cuanto antes.

Fuentes consultadas por este medio han confirmado lo inusual de todo lo que está sucediendo en torno a este procedimiento. Lo habitual es que los indultos se resuelvan total o parcialmente, favorable o desfavorablemente, pero sin marear tanto la perdiz.

La Audiencia, a favor del indulto

El caso de Eva Corrales es "excepcional en sí mismo", ya que reúne una serie de circunstancias que no se suelen dar en el ámbito jurídico. En primer lugar, el mismo tribunal que la envió a la cárcel por adjudicar irregularmente contratos de suministro a un funcionario del Ayuntamiento de Rota entre 2004 y 2010 para la elaboración de trabajos de bordados para las damas y ninfas de las fiestas locales por valor de 42.300 euros, emitió a principios de este año un informe a favor de su indulto.

Dicho informe señala cuatro factores por los que Eva Corrales merece no ingresar en prisión: la falta de peligrosidad de la ex alcaldesa del Partido Popular, la antigüedad de los hechos juzgados, la ausencia de antecedentes penales en el momento en que se formalizó el indulto y, la más significativa, la "severidad" de la pena impuesta (cuatro años y medio) respecto al delito cometido (falsedad en documento oficial).

A la hora de elaborar este documento, el tribunal de la Sección Cuarta entendió que el caso Horas Extra arrojó una condena "desproporcionada" para la primera mujer en acceder a la Alcaldía de Rota en relación con los hechos que quedaron probados.

De otra parte, es norma no escrita que a las personas condenadas en firme a más tres años no se les concede la suspensión de su ingreso en prisión mientras se tramita su indulto. Aquellas sobre las que recaen penas de tres años o menos, sí suelen beneficiarse de esta medida. Eva Corrales suma cuatro años y medio de prisión por Horas Extra y, sin embargo, la Audiencia de Cádiz ha optado por brindarle este "favor" a la espera de que el Gobierno adopte una resolución.

Otro hecho que puede favorecer a Eva Corrales es que los seis funcionarios del Ayuntamiento de Rota que fueron condenados en el mismo procedimiento que ella consiguieron el indulto parcial de Gobierno. La diferencia es que los seis exculpados son empleados públicos mientras que Corrales era, en el momento de los hechos, un cargo electo, concretamente, concejal de Fiestas y luego de Relaciones Institucionales (Lorenzo Sánchez Alonso, de Roteños Unidos, ocupaba entonces el puesto de alcalde).