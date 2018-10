EEUU evaluaría "cualquier oferta" sobre Rota

La embajadora estadounidense ante la OTAN, Kay Bailey Hutchison, aseguró ayer que el Pentágono evaluaría "cualquier oferta" de España sobre Rota, una base "importante" para Estados Unidos, después de que el líder del PP, Pablo Casado, haya planteado proponer a EEUU que traslade su sexta Flota de Nápoles a la base española.

"Cualquier oferta que haga un país, el Departamento de Defensa lo evaluará, evaluará las capacidades y evaluará la oferta y tomará una decisión", explicó la exsenadora estadounidense en rueda de prensa al ser preguntada por la oferta de Casado.

La embajadora ante la OTAN no conoce la propuesta que Casado hizo en Cádiz

Eso sí, Hutchison ha admitido desconocer la propuesta y ha asegurado no tener "ninguna información sobre un añadido a Rota en el futuro". "No conozco la oferta de España, Rota es una base importante pero no tengo ninguna información sobre un añadido a Rota en el futuro", puntualizó.

Casado defendió en Cádiz el 28 de septiembre proponer a EEUU que traslade la sexta flota a la base de Rota, "la instalación militar más competitiva de Europa" desde Nápoles en un momento en el que "el Gobierno italiano está dando síntomas de no ser un gobierno fiable porque está gobernado por populistas". Y esgrimió que "albergar otros efectivos militares" permitiría a España "no tener que afrontar un crecimiento presupuestario en materia de defensa tal y como exige la OTAN".

Eso sí, tanto la embajadora estadounidense como el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dejaron claro ayer que esperan que los países de la Alianza Atlántica cumplan la promesa de destinar el 2% del PIB a defensa en 2024, una prioridad insistente del presidente estadounidense, Donald Trump.

España es uno de los aliados que no contemplan alcanzar el 2% en 2024, junto con Alemania e Italia entre otros.