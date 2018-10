La Consejería de Salud no halla mosquitos portadores del dengue y pide tranquilidad

La consejera de Salud, Marina Álvarez, aseguró ayer que los estudios que se están realizando "no están encontrando" mosquitos portadores del dengue en la zona de Cádiz, "en la que llevan varios días trabajando los técnicos" de forma coordinada con el Ministerio de Sanidad. Álvarez pidió "tranquilidad" porque, dijo, "es una enfermedad que no se transmite de persona a persona, sino que el mosquito tigre es portador de la enfermedad y puede picar a una persona". Por su parte, la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, aseguró ayer que los casos de contagio de dengue en España son un "hallazgo muy puntual" y descartó que haya riesgo porque en invierno no hay mosquitos, que es la única vía de transmisión de esta enfermedad.

La consejera de la Junta Marina Álvarez explicó que se trata de dos casos que han sido diagnosticados en un misma familia que residen en Murcia y Madrid pero que en el periodo en el que pueden haber cogido esta enfermedad estuvieron tanto en Murcia como en Cádiz. Con lo cual, dijo, "no tenemos una seguridad absoluta de donde pueden haber cogido esa enfermedad". Los estudios que se están realizando, señaló, no están encontrando mosquitos en la zona de Cádiz, en la que llevan varios días trabajando los técnicos. En octubre, con frío, "no es probable que exista densidad de este tipo de mosquitos en esta área".

De todas formas, explicó, se están dando recomendaciones genéricas. Este mosquito, indicó, "suele residir en zonas urbanas, donde hay acantonada agua, como por ejemplo en fuentes, cubos o macetas, y las recomendaciones son que se eliminen esas zonas con agua, se limpien los recipientes, o al menos, si tienen que tenerlos con agua, tengan la precaución de cambiarla dos veces a la semana".