El Comando Ortográfico sale a la caza de la errata

Se han propuesto acabar con las faltas de ortografía en Puerto Real. Bajo el lema: "Escribe a tu antojo, pero ¡qué no me sangren los ojos!", los alumnos de tercer curso (3ºC) de Secundaria del IES Virgen del Carmen de Puerto Real han creado el grupo 'Los Correctores', un "comando ortográfico" que está eliminando los errores, en la mayoría de los casos flagrantes, que existen a la vista de todos en distintos puntos del municipio.

Lo hacen con el apoyo del centro educativo a través de su profesora de Lengua Castellana y Literatura, Chiara Scarabattieri. Según explicó ayer la docente a este periódico, la idea surgió después de un debate en clase. "Estábamos repasando las faltas de ortografía de un examen cuando, no sabría decirte cómo, la conversación acabó derivando en las muchas faltas que hay en pintadas callejeras y los alumnos propusieron empezar a corregirlas".

Cada corrección es publicada en Instagram junto a una explicación de la regla ortográfica

La primera duda que surgió fue cómo hacerlo puesto que la mayoría de ellas estaban en paredes que no podían repintar sin permiso. "Le dije a los alumnos que no podíamos ir por la calle como vándalos con los sprays en la mano y les propuse usar alguna red social para hacer las correcciones de forma digital", explica Scarabattieri.

Por ello optaron por crear el perfil de Instagram, @Los_correctores. En él recogen fotografías de las faltas de ortografía, otra foto con la corrección de la misma y una captura de pantalla de la web de la Real Academia Española (RAE)con la explicación de la regla ortográfica que quienes hicieron la pintada se habían saltado.

Cuando ya contaban con casi medio centenar de imágenes se dio un paso más. "Las redes sociales limitaban el impacto de difusión y, al final, los errores que nosotros corregíamos en internet se quedaban en la calle a vista de todos", explica Marta Henry, alumna del Virgen del Carmen. Por ello se solicitó la implicación del Ayuntamiento de Puerto Real y de la Policía Local, que acabaron uniéndose al proyecto.

Juan José Vega, otro de los alumnos participantes, aclaraba ayer que "el Ayuntamiento nos permite hacer las correcciones en lugares públicos, que van a ser eliminadas posteriormente". Por ello, ayer pasaron a la acción. Partiendo del instituto y siguiendo un mapa que habían diseñado previamente, fueron a la caza de los errores con los sprays y rotuladores (que usan en lugares no públicos) para poner orden en la gramática callejera.

Junto al instituto, en la pared de un centro educativo de Primaria, localizaron una de ellas. Alguien escribía 'Fumaos' y la palabra daba pie al inicio de una pequeña clase. "Atención, chicos: ¿Cómo se llama la supresión o pérdida de uno o más sonidos en el interior de una palabra?", preguntaba en voz alta la profesora. "Síncopa", respondían algunos alumnos. "Exacto. En este caso falta la letra D", apuntaban. Mientras la docente terminaba la explicación, una alumna ya agitaba el bote de pintura en aerosol para proceder a colocar la letra "olvidada". Tras ello: la firma. Usando una plantilla, los alumnos dejaban el sello de @Los_correctores, que deriva al perfil de Instagram donde otra alumna subía la foto del antes y el después, al instante.

Pero no sólo se centran en pintadas de actos vandálicos. En su perfil se recogen imágenes que van desde nombres de calles mal acentuados hasta cartas de bares y restaurantes o anuncios de búsqueda de empleo. "Lo último que queremos es decir que el pueblo de Puerto Real no sabe escribir porque no es verdad. Esto salió como una idea divertida y un proyecto de clase", aclara Scarabattieri.

Aunque se trata de una idea simpática y novedosa, lo cierto es que está teniendo un resultado académico que no esperaban. "Los alumnos han mejorado mucho su ortografía. Ahora me entregan los exámenes llenos de correcciones que antes no hacían y eso es muy positivo", añade la profesora.

Además de esto, el objetivo es que los propios alumnos se den cuenta de la imagen que se proyecta cuando se escribe con una ortografía correcta y entiendan que es una manera de presentarse muy importante. Por el momento, lo están logrando.