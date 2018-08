El alcalde de Cádiz es absuelto de injurias y calumnias al PP por el caso Loreto

El alcalde de Cádiz, José María González, ha sido absuelto de los delitos de injurias y calumnias al PP en relación con el caso del corte de agua a la barriada de Loreto. La juez titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Cádiz también exculpa a su jefe de Gabinete, José Vicente Barcia, y al que fuera teniente de alcalde de Medio Ambiente y presidente de Aguas de Cádiz, Manuel González Bauza, contra los que también se dirigía la querella de los populares.

La sentencia hace referencia a una asamblea vecinal de 2016 en la que los tres acusados aseguraron que el gobierno municipal del PP permitió que se suministrara agua a los vecinos del barrio de Loreto a pesar de que un informe señalaba la presencia de bacterias, que, a posteriori, obligó a cortar el servicio durante 14 días. La juez que ha llevado la causa no aprecia indicios de delito al considerar que los acusados realizaron una "manifestación genérica", sin dirigirse a "una persona en concreto cuando profirieron dichas expresiones". La sentencia reconoce que las expresiones vertidas por los juzgados fueron "precipitadas y desafortunadas", aunque matiza que "no toda lesión del derecho al honor por sí sola es constitutiva de delito". Además, incide en que el carácter público de los concejales del PP hace que estén "más expuestos a un riguroso control de sus actividades y manifestaciones", de ahí que no cree que se haya atentado contra su honor.

En una rueda de prensa, el alcalde de Cádiz celebró esta decisión judicial que enmarca en un "fracaso" del PP en su intento de judicializar la vida política. Por su parte, los populares anunciaron que recurrirán la sentencia absolutoria ante la Audiencia Provincial de Cádiz.