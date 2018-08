Bodas y convites a toda velocidad

El consejo de administración de la sociedad Cirjesa ha aprobado recientemente la regulación de celebración de bodas civiles en el Circuito Jerez-Ángel Nieto. Tal como explican desde el gobierno local, la empresa que gestiona el circuito desde hace tiempo ha detectado una demanda para la celebración de bodas en sus instalaciones y la existencia de un nicho de mercado de aficionados y del mundo del motor a las que les gustaría celebrar su boda en las instalaciones del circuito.

La propuesta abordada en seno del último consejo de administración de Cirjesa recoge la creación de nuevas tarifas, dentro de la tabla de tarifas generales aprobadas el pasado 1 de diciembre, para dos opciones: una primera de ceremonia sin celebración y una segunda de ceremonia con celebración.

Los novios podrán también realizarse una sesión de fotos en las instalaciones

Esta novedad se debe a que "antes no existía una regulación y no había posibilidades de contraer matrimonio civil de acuerdo a un procedimiento expreso y aprobado, el circuito ya no es el cortijo de nadie", recuerda Santiago Galván. El vicepresidente de Cirjesa añade que las personas interesadas en casarse en las instalaciones del Circuito de Jerez-Ángel Nieto pueden informarse de las condiciones en la Oficina de Atención al Ciudadano, "al igual que sobre el resto de bodas que se celebran en el Consistorio".

Si la boda es una ceremonia sin celebración tendrá lugar en la recta de salida-pit-lane o en la plataforma VIP (ovni). El horario de la ceremonia de la boda será en función de la actividad en pista. La duración de la boda sin celebración contempla lo que tarde la ceremonia civil más una hora para fotografías, eso sí, en ningún caso se permitirán vehículos en pista. El precio en este caso será de 400 euros más IVA.

Los contrayentes que quieran una boda con ceremonia y celebración (catering) podrán reservar una sala VIP (mezzanine-Ovni) del circuito durante todo el día para vivir el acontecimiento nupcial. La ceremonia en sí se podrá celebrar en la misma sala de celebración o bien en el pit-lane o recta de salida. El precio es de 1.500 euros más IVA (cátering no incluido, lógicamente).

En cualquier caso los contrayentes que quieran elegir alguna de estas dos últimas opciones, deben saber que el horario de la ceremonia quedará sujeto a la finalización de la actividad que tenga el circuito ese día en pista. Si no hay ninguna actividad programada, la ceremonia podría celebrarse en cualquier momento del día.

En ambos casos los contrayentes deberán tramitar ante el Ayuntamiento la documentación necesaria así como el pago de las tasas establecidas.

Cirjesa también ha regulado la toma de fotografías de los contrayentes en las instalaciones del Circuito de Jerez-Ángel Nieto tanto en una boda como en un acto anterior a la boda. De este modo, la regulación establece que las fotos se realizarán en la jornada indicada una vez que finalice la actividad que se esté realizando en el circuito. En este caso, la sesión podrá ser en las 17 y las 18 horas o bien entre las 18 y las 19 horas. Los horarios se confirmarán en los días previos. En el caso de que no haya actividad en la pista el día seleccionado, la sesión de fotografía se realizará en horario de oficina, entre las 8.30 horas y las 15.30 horas.

Las fotografías sólo se podrán hacer en la recta de meta o pit-lane, no se permitirá acceder a otra zona de la pista. Si la fotos se realiza con una motocicleta tendrán que ser únicamente un posado sin la puesta en marcha del vehículo.

Cirjesa también facilita la opción de realizar fotos en la Tribuna X-1 y en la terraza encima de los boxes, ambos lugares son emblemáticos y fácilmente reconocibles del Circuito de Jerez-Ángel Nieto. El precio por hacer las fotos en las instalaciones es de 100 euros más IVA.