La Audiencia condena a un hombre por abusar de su nieta de seis años

La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a hombre de 70 años de edad por abusar sexualmente y de forma continuada de su nieta de seis. El tribunal gaditano le ha impuesto la pena de cinco años de prisión así como la prohibición de comunicarse y aproximarse a la menor por un periodo de seis años.

Este caso se inició en 2016, cuando la pequeña le refirió a su madre que no entendía por qué su padre no podía acceder al vestuario de chicas de la piscina. En ese momento le relató los episodios de abuso sexual que sufría por parte del abuelo paterno cuando se quedaba en su casa, no si antes advertirla de que se trataba de un "secreto". La madre manifestó en el juicio que creyó a su hija "al cien por cien"; la niña, dijo, "era incapaz de inventarse eso", más teniendo en cuenta la "adoración" que sentía por su abuelo.

"La niña adoraba a su abuelo", recoge la resolución judicial, que no es firme

El padre de la víctima, hijo del ahora condenado, explicó en la vista oral que cuando su esposa lo llamó para contarle lo que le había dicho la niña, estuvo unos días "sin comer y sin dormir". Después acudió a casa de su padre para pedirle explicaciones. Éste le pidió entonces que le pegara (no lo hizo) y se excusó diciendo que "estaba enfermo".

El padre de la menor declaró también que mantenía una excelente relación parental. Su padre era "su ídolo, su confidente, su amigo, todo para él. Por eso le dolía todo mucho más", expone la sentencia.

A raíz de la confesión de la pequeña, sus progenitores decidieron interponer una querella contra el abuelo paterno. En ningún momento los denunciantes han solicitado una indemnización económica. Tal y como recoge la resolución judicial, que no es firme, los padres de la víctima dejaron claro que no querían dinero, "sólo que su hija estuviese bien" y que el abuelo fuese internado "en un centro adecuado".

Durante el desarrollo del juicio celebrado el mes pasado en la Audiencia de Cádiz, la pequeña no tuvo que declarar. El tribunal de la Sección Cuarta aceptó como prueba preconstituida el testimonio que la niña ofreció en fase de instrucción y que fue visionado en sala. De esta manera, la víctima no se vio obligada a rememorar unos hechos especialmente traumáticos. Sea como fuere, la testifical de la menor fue "persistente, clara, contundente y con todo tipo de detalles". Su versión de lo sucedido fue además corroborada por las pruebas periciales que practicaron las psicólogas que trataron a la niña a raíz de los abusos sufridos.

El abuelo paterno, por su parte, lo negó todo en la vista oral. Dijo que, si bien en un primer momento admitió haber abusado sexualmente de su nieta, esta confesión fue "forzada", pues su hijo le prometió que si decía la verdad no lo denunciaría (y lo denunció). Adujo también que sintió "temor" hacia su hijo, ya que estaba "muy alterado" cuando fue a buscarlo a su domicilio.

La abuela paterna, una testigo propuesta por la defensa del acusado, señaló que su marido y la pequeña no se quedaban solos en su casa "en ningún momento". Ella, "o estaba entortá o no se lo explica", recoge la sentencia.

Valoradas todas las pruebas de esta causa, el tribunal de la Sección Cuarta ha otorgado total credibilidad al testimonio de la menor. "No se aprecia ningún móvil espurio ni de venganza. La menor adoraba a su abuelo. Tampoco se aprecia móvil económicos. Los padres han manifestado que no quieren dinero". En definitiva, "no se ofrece una explicación de por qué la menor iba a faltar a la verdad, y lo cierto es que su declaración ante la psicóloga fue muy descriptiva", argumenta la sentencia.

La Fiscalía solicitaba para el procesado la misma pena de cárcel que le ha sido impuesta en primera instancia.