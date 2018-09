Abril-Martorell: "No ha existido mejor momento para aprender que ahora"

El director de Transformación digital de Cepsa, Joaquín Abril-Martorell Hernández, participó ayer en la mesa redonda bajo el epígrafe 'Big Data', subrayando que "las empresas grandes, como nosotros, tenemos que aprender sí o sí de las 'start-up' y de los emprendedores en el uso que hacen del Big Data para mejorar nuestros procesos y optimizarlos". "El crecimiento en estas tecnologías va a ser de tres cifras en los próximos años, con lo cual todos los negocios que los emprendedores creen deben estar fundamentados en el Big Data", remarcó.

Abril-Martorell se mostró impresionado por la afluencia de empresarios y emprendedores en este evento andaluz en el circuito, poniendo en valor que "esto demuestra que no es una jornada menor". "El ambiente y la gente son espectaculares. Me enorgullece porque aunque soy segoviano tengo alma andaluza, he vivido aquí muchos años", reconoció el director de Transformación digital de Cepsa, quien además lanzó un mensaje a las personas que quieran emprender: "Creo que no ha existido hasta ahora un momento mejor para el emprendimiento. El que tenga en las venas algo, es el momento. Que no tengan miedo, que busquen asesoramiento y que no desistan. Que lleguen hasta el final".