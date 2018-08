La AP-4 sigue recuperando tráfico

Una de las magnitudes que permiten reflejar el impacto que tuvo la grave crisis económica vivida en este país es el tráfico en las autopistas. Por ello, los registros oficiales de intensidad media diaria (IMD) que el Ministerio de Fomento publica mensualmente corroboran que la AP-4, poco a poco, va recuperando poco a poco los niveles que registraba durante la pasada década.

El pasado mes de abril, último dato publicado, refleja que por la autopista pasaron una media de 20.074 vehículos diarios. La cifra es un 6,9% inferior a la del año anterior pero desde 2011 no se superaba la barrera de los 20.000 registros diarios. Ahora bien, en este mismo mes aumentó en casi un centenar el IMD de vehículos pesados. Además, el tráfico medio registrado en enero, febrero y marzo son mejores a los del año precedente confirmándose así la progresiva mejoría que se inició tras tocar suelo en 2012. No en vano, según esta misma estadística, 2017 cerró con una media de 21.790 vehículos diarios, el mejor registro desde 2010. No obstante, la autopista sigue lejos de sus mejores niveles de tráfico alcanzados en 2017 donde se superaron los 25.000 de media.

La AP-4 es una de las tres autopistas que el Ministerio de Fomento ha confirmado que eliminará el pago obligatorio por circular. La primera que suprimirá el peaje será en la vía rápida que comunica Burgos con la provincia de Álava (la AP-1), cuya concesión concluye el próximo 30 de noviembre. Le seguirán la AP-7, la autopista que conecta Alicante con Tarragona y la Sevilla-Cádiz; ambas explotaciones finalizan el 31 de diciembre del año próximo. No obstante, aún no está tomada la decisión sobre otras vías cuyos periodos concesionales están fijados para 2021 como la AP-2 (Zaragoza-Castellón) y otros tramos de la AP-7 (como Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol).