Políticos y abusos sexuales

Un nuevo escándalo de presuntos abusos sexuales y acoso ha sacudido a un partido político, Podemos, en la persona de uno de sus fundadores, el señor Juan Carlos Monedero.

La Ley de Paridad de 2022, conocida como Ley del solo sí es sí, elaborada por dicho partido, remarcó bastante que se iban a desterrar los abusos sexuales y que iban a tener mayor castigo cuando se realizasen prevaliéndose de un cargo o de una situación de superioridad respecto a las víctimas.

En virtud de esa Ley, se ha condenado al que fue hasta hace unos meses presidente de la Real Federación Española de Fútbol, el señor Luis Rubiales, como autor de un delito de agresión sexual, por dar un beso no consentido a Jennifer Hermoso, una futbolista de la selección nacional. En este caso, la perjudicada denunció los hechos, ya que, pese a habérsele dado publicidad en todos los medios, de no haberlo hecho, el procedimiento no se hubiera iniciado. Mujer valiente y decidida, sin temor a perder prebendas de clase alguna.

Estos días, se ha conocido cómo el citado señor Monedero fue apartado de sus cargos en el partido, en septiembre de 2023, al tenerse conocimiento de que varias chicas jóvenes, integrantes de tal formación política, hicieron llegar denuncias por haber sufrido tocamientos, en cintura y trasero e inconsentidos. La dirección de Podemos reconoce haber apartado al citado político de sus cargos, al conocer esos hechos, pero sin adoptar otra decisión para el presunto abusador, incluso llegando a ocultarlos.

Ante todo, mi absoluto respeto al principio de presunción de inocencia que ampara a todo investigado, hasta tanto no haya sentencia.

Todos los partidos, así como el propio señor Monedero, se pronunciaron, a raíz de la aprobación de esta ley, en torno a la inadmisibilidad de cualquier tipo de abuso y acoso. Pero cuando afecta a esos mismos políticos, hacen todo lo contrario: pretenden abusar de su situación respecto a la mujer víctima. Y dando la sensación de que hay dos discursos: de cara a la ciudadanía se condena ese tipo de violencia, pero en la intimidad no se lo aplican ellos mismos, como si el cumplimiento de la ley les fuera ajeno.

Las víctimas de esos hechos execrables suelen no denunciar, bien por miedo a represalias del presunto abusador, bien no perder su carrera política. Así lo ha declarado una de las presuntas víctimas de este asunto, la ex eurodiputada morada Lola Sánchez Caldenety, quien ha admitido haber sufrido abusos del señor Monedero, no llegando a denunciarle, al optar por seguir su carrera en el Parlamento Europeo, rompiendo cualquier acercamiento hacia dicha persona. Al igual que lo ha hecho una de las alumnas de dicho señor, denunciándolo a la Universidad Complutense, donde este último da clases, hallándose en vías de ver su gravedad, y en su caso, dar cuenta a la Fiscalía. Valentía la de esta alumna, que demuestra no admitir acoso alguno.

En los últimos tiempos, se están destapando casos de abusos sexuales y acoso por dirigentes políticos hacia personas de su entorno, a sabiendas de que no pondrán los hechos en conocimiento de la Justicia, ya que éstas perderían sus cargos políticos y carecerían de un puesto fuera de ese ámbito.

En mi opinión, no basta con que los representantes de los diversos partidos afectados se manifiesten públicamente en contra de esas agresiones y den a las víctimas "todo su apoyo”. Hay que actuar de forma contundente y aplicar un protocolo de actuación para estos casos, impuesto por la Ley solo sí es sí, y que algunos aún no han puesto en práctica.

Al mismo tiempo, se echa en falta la aparición de mujeres feministas, condenando cualquier tipo de abuso, como ocurrió en Pamplona tras la agresión a una mujer por parte de varios jóvenes, conocido como el caso de la manada.

Hubiera sido el momento de esos pronunciamientos. La ciudadanía está perdiendo la confianza en algunos partidos ante la falta de seriedad y dando a entender que las leyes no les afectan en sus comportamientos.