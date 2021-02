Los maestros son mis héroes favoritos

En los tiempos que corren de pandemia sanitaria han aparecido los héroes de nuestra sociedad: los sanitarios, los maestros, el Ejército y por supuesto los ciudadanos anónimos. Todos ellos merecen nuestro reconocimiento y nuestra admiración por su trabajo en beneficio de la sociedad. Me van a permitir que en esta ocasión me refiera a mis héroes favoritos, los maestros, que de forma admirable el pasado curso cuando fuimos confinados a partir del mes de marzo tuvieron que reinventarse y realizar su trabajo con nuevas metodologías y superar todas las dificultades ante lo nunca visto, un virus sanitario que impedía el normal funcionamiento de las clases presenciales.

Las autoridades educativas tuvieron que ser conscientes desde el primer momento de las necesidades de nuevos recursos técnicos tanto en los centros como para el profesorado y el alumnado que en algunos casos (los más débiles socialmente) se quedaron al margen del sistema educativo. Se hacia necesaria una planificación por parte de la administración educativa que nunca llegó, y las consecuencias se están sufriendo en el presente curso 2020-21.

El Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo establece que la temperatura de los locales donde se realizan trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendido entre 17 y 27 grados.

En los centros educativos andaluces todos sabemos que se está por debajo en invierno y por encima en verano. En los últimos años se venia trabajando, es cierto que con demasiada lentitud por motivos económicos ,en la climatización de las aulas. La oposición política y las ampas apretaban de lo lindo porque sobre todo en los meses de mayo y junio se hacia difícil la tarea educativa debido al calor excesivo. Mira por donde una parte de la oposición se ha convertido en Gobierno y aquello que dijo que arreglaría con urgencia no ha hecho nada para arreglarlo. La situación se complica además con la pandemia sanitaria y los protocolos anti-Covid , en pleno invierno y con las bajas temperaturas hay que combatir el frío y el Covid.

Con 25 alumnos de ratio los protocolos anticovid priorizando la ventilación de las clases para evitar los contagios y se han de mantener las ventanas y puertas abiertas para facilitar las corrientes de aire, aunque últimamente el consejero Imbroda nos dice que es suficiente con hacerlo diez minutos entre clase y clase. Se nota demasiado que el señor Imbroda no ha pisado nunca un aula y no sabe de lo que habla, porque el profesorado y sus alumnos acuden a diario a sus clases con abrigos, guantes, gorros y en ocasiones hasta con mantas. Tienen miedo a contagiarse y eso es lógico, yo también lo tendría , por eso digo que son mis héroes porque están en primera línea de servicio de la sociedad .

Lo que debiera hacer el Gobierno andaluz es climatizar las aulas , algo que criticaba que no se hiciera cuando era oposición y no había pandemia sanitaria y ahora que es Gobierno no lo hace y además bajar la ratio de forma inmediata.No tiene ni pies ni cabeza que los grupos se reduzcan a seis o cuatros personas y al maestro le pidamos que se encierre toda una jornada laboral con 25 niños y niñas.

Una sociedad se valora entre otras cosas por el lugar que da a sus maestros, y la sociedad española debería plantearse de una vez por todas qué importancia quiere darle a la educación. El incremento hasta el 5% del PIB es un compromiso del actual Gobierno de España pero mientras eso llega los maestros siguen reinventándose en tiempos de pandemia sanitaria, haciendo un esfuerzo metodológico y trabajando en primera línea por los más importantes de nuestras vidas, nuestros niños y niños, por eso son mis héroes y les agradezco todo el esfuerzo especial que hacen en tiempos de pandemia sanitaria.