Las encuestas sonríen al PP tras otro 28-F, este último sin semejanza alguna con aquellos otros de plomizas celebraciones en el Teatro de la Maestranza, con los discursos de Chaves, Griñán y Díaz -los últimos socialistas en el cargo- de sabor eterno y sin concesiones. El pasado martes se repartieron entre el público pulseras iluminadas de colores para acompañar la actuación de un rapero sobre el escenario. La coreografía de brazos levantados en el patio de butacas parecía ensayada. Tal cual pasó al son del My Way, reinterpretado por Siempre Así, reconocidos con la Medalla de la comunidad.

Al modo Se llama copla, Master Chef o La Voz, Eva González presentó el acto -tanto da un escenario que otro porque el guion casi no muta- dirigiéndose repetidamente al presidente de la Junta como Juanma y hasta con un tierno “Presi”; él le correspondió dándole un abrazo de varios segundos, de esos que se dan quienes no se ven en años. O en los mítines electorales. Juanma también la llamó reiteradamente por su nombre de pila: Eva. Los índices de audiencia les dieron la razón: pese a las dos horas y media de duración del acto, la retransmisión tuvo más acogida que en años anteriores. Objetivo logrado. El espectáculo se impuso a la solemnidad.

El alcalde recuerda el consejo de alguien que antaño fuera su confidente: “Si le haces un favor a alguien, apártate pronto antes de que te dé una patada en los c...”. Sergio Pelayo y Montserrat Barroso no son pata negra 'pepera'

Todo estuvo acorde a la imagen de un PP andaluz que navega sobre las olas y que se sale en las encuestas previas a las municipales, con un sentimiento de euforia contenida palpable en el ambiente. No en las ocho, pero los populares ven cerca la posibilidad de lograr las alcaldías de la capitales de provincia de la comunidad. También en Algeciras, la autoproclamada capital del Campo de Gibraltar. Con 27 concejales en liza, Landaluce (José Ignacio) se quedó en 2019 a uno de la mayoría absoluta. Le bastaron los dos ediles de Ciudadanos para gobernar sin sobresaltos y, ahora, duda si hacerles hueco en su lista ante el derrumbe naranja. El alcalde recuerda el consejo de alguien que antaño fuera su confidente: “Si le haces un favor a alguien, apártate pronto antes de que te dé una patada en los c...”. Sergio Pelayo y Montserrat Barroso han sido fieles y han realizado un buen trabajo, pero ni uno ni otro son pata negra pepera; solo les colocaría a partir del puesto 15, superada la frontera de la mayoría absoluta. Luego, ya se verá.

Si la espina dorsal de la acción de todo gobierno es su presupuesto, la ausencia de este implica que aquella no existe

Landaluce únicamente se inquieta levemente por dos asuntos: por los documentos que puedan salir a la luz de aquí a mayo y por el candidato de Vox, una incógnita aún. Solo puede perder votos por ese flanco y le repele depender del apoyo ultraconservador para gobernar por cuarto mandato consecutivo. El regidor ha lanzado por los mentideros un nombre para ver las reacciones y hasta dónde llega la onda expansiva. No hay caso porque el auténtico cabeza de lista ansiado por la ultraderecha sigue dando largas, sabiamente.

Sin presupuesto para 2023

Es año electoral, pero los presupuestos municipales de 2023 siguen sin ver la luz, un hecho inaudito cuando, a priori, se goza de amplio margen para redactarlos y de mayoría para aprobarlos. Ya se han prorrogado oficialmente los de 2022. Si la espina dorsal de la acción de todo gobierno es su presupuesto, la ausencia de este implica que aquella no existe. ¡Ay, el modelo de ciudad! Todo proyecto es papel mojado si no está consignado con dinero contante y sonante. Y en Algeciras parece no haber ni papeles ni dinero. Tampoco proyectos llevados a la práctica, a excepción de un parque, el María Cristina, que ya existía y que clamaba por su reforma desde hacía lustros.

La parte socialista suspira por movilizar en torno a sus siglas a los votantes de izquierda, aunque simultáneamente teme el hundimiento de IU y Adelante Andalucía

La parte socialista suspira por movilizar en torno a sus siglas a los votantes de izquierda, aunque simultáneamente teme el hundimiento de IU y Adelante Andalucía, que esta vez presentarán listas separadas. De Podemos no se sabe nada. La dispersión de siglas divide el voto y beneficia al partido más votado -en este caso, al PP- por la aplicación del sistema D’Hondt. Los de Rocío Arrabal rezan para llegar, al menos, a once concejales y que la izquierda a su izquierda arañe los tres escaños restantes para sumar mayoría absoluta. Van algo tarde para presentar su proyecto para Algeciras y para movilizar a su electorado natural en las barriadas más humildes, ese que se ha quedado en babuchas y con el batín en casa en los últimos compromisos electorales.

Los expertos aseguran que el voto no depende de lo que se ha hecho, sino de las expectativas y las ilusiones que cada cual sea capaz de generar entre el electorado. Veremos qué conejos se sacan de la chistera.