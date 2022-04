Del inconveniente de haber leído (y II)

PARECE que, con respecto a lo que sintiera antes el carente de formación, sí han cambiado los tiempos: quien no ha leído ya no se avergüenza ante el instruido, más bien se regodea, no oculta sus lagunas. Como si dijera: mira, chaval, para llegar aquí no me ha hecho falta abrir un libro en mi vida y tú, que llevas siglos revolcándote en ellos, ni has llegado aún ni nunca llegarás a nada.

Este cambio de la valoración de la lectura empezó a darse, en España y quizá también en países de nuestro entorno, hace unos cuarenta años. El analfabeto se avergonzaba de serlo (incluso esta palabra era insultante), admiraba a quien sabía leer porque solía haber correspondencia entre el nivel de instrucción y el de relevancia social. Se universalizó la enseñanza, ahora casi todo el mundo sabe leer y escribir, aunque ¡universitarios! tengan problemas para entender textos nada complejos o redactar una frase con subordinadas. Pero, paradójicamente, muchos de estos universitarios se ven obligados a maquillar, o adelgazar, sus curricula. No es que el inteligente lo disimule en muchas situaciones para no quedarse aislado, como dijera Thornton Wilder, pues ese disimulo venía tras el éxito, sino que ciertos saberes parecen carecer de buena prensa. Ahora el modelo social es un joven tatuado que patea balones o una chica que cuelga stories en Instagram y no construye frase alguna que no empiece por bueno o en plan. Si un futbolista se expresa con propiedad, habla idiomas y aun recomienda algún libro, los periodistas del ramo lo acusarán de mear colonia. De esta entronización de la barbarie se acusa a los políticos, pero éstos sólo se benefician de una situación que no han generado en exclusiva. Algo que hacen en cualquier época: sacar provecho de lo vigente. Hagan la prueba: escuchen a un político que usa lo leído y estudiado y a otro que no. Casi seguro que votan al segundo antes que al pedante, denostado y a la vez admirado, primero. No extraña que los más instruidos aprendan a ocultar sus saberes, a no invocar el nombre de un pensador en vano. Ni que el arquetipo del político sea el de alguien que se expresa con coletillas y sigue el argumentario tuiteado de buena mañana por la dirección o el asesor de turno. Lo que se sale de ahí no recibe el apoyo mayoritario de los votantes, no nos engañemos. No es el ocultamiento de la cultura una vez llegado a la cúspide del que hablaba Wilder, es su arrumbamiento para poder llegar y, una vez llegado, para mantenerse. Es la convicción de que para arribar a puestos claves de la sociedad lo de menos son las lecturas, el uso razonable de la preparación académica .

Esta rebaja ha igualado a los lectores, que casi han desaparecido en favor de los leedores, por seguir la fina distinción de Pedro Salinas. Antes el lector de Lafuente Estefanía o Zane Grey sabía que leía para entretenerse y que había otros libros superiores para cuya comprensión carecía de rudimentos suficientes. Es más: sus lecturas se vendían en kioscos; las otras, más exigentes, en librerías. Ahora no. Ahora una novelucha de Moccia, el señor de los candados en los puentes, o las doscientas y pico sombras de Grey o el último engendro de la presentadora televisiva del momento ocupan los mejores mostradores de las librerías. Y no sólo eso: el lector de cualquiera de estos productos no se siente en desigualdad frente al de Lobo Antunes, Strout o Vásquez sino que opina que estos escritores son un peñazo y que Lucía Etxeberria o Màxim (ahora Máximo) Huerta son mejores autores que aquéllos, no meros escribidores. Si antes callaban, pues se veían con menos bagaje que lectores más instruidos (que a veces patinaban con su criterio, o decididamente equivocaban el tiro), ahora opinan como críticos, no se toma por superior ninguna opinión al amparo del tópico que asegura que todas son respetables. Es la misma actitud de aquella antigua jefa con la que topé que no sabía el significado de hogaño y, en vez de buscarlo en el diccionario, me preguntó si había oído alguna vez esa palabra con cara de matar el rato previo al café, sonriéndose porque sabe que para llegar donde ha llegado no necesita esos conocimientos ni leer nada, ni siquiera la novela en boga que paseará durante el mes de agosto por la playa mientras se tuesta al sol para que el color pastel del Carolina Herrera a estrenar en otoño luzca bien. Y porque sabe que quienes aún leen algo más que esos mamotretos que colman ya las librerías no es que nunca vayan a llegar a nada sino que o aprenden a ponerse de perfil y pasar inadvertidos o, si emplean su caudal de lecturas en afinar su ironía y usarla cuando la ocasión la pinten calva, acabarán malbaratados, comprobando los muy mensurables inconvenientes de haber leído.