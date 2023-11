Veamos las cosas desde otro punto de vista. Imaginemos que lo que pretenden los independentistas no es tanto conseguir la amnistía como destruir la imagen de España y de paso, eso sí, conseguir los 17.000 millones de condonación de su deuda y el compromiso formal -está escrito- sobre el referéndum de autodeterminación.

Toda la perspicacia estratégica de Sánchez es la que le falta a Feijoo. A su golpe de efecto de convocar elecciones en pleno verano, debió responder con un "aquí tiene mis diputados si le hacen falta, para formar gobierno, si el PP no puede hacerlo, porque el país no puede permitirse el desastre que usted se dispone a perpetrar". ¡Ah! y movilizar al electorado de derechas como si no hubiera un mañana, dada la oportunidad histórica que se planteaba.

En lugar de eso, Feijoo se dedicó a sobrarse de sí mismo permitiéndose no acudir al debate más importante del periodo electoral en RTVE. Ese error garrafal, estrambótico y fatal lanzó un mensaje envenenado a la línea de flotación donde de verdad se jugaban estas elecciones: "Si mi jefe de filas no va al debate más importante, yo no tengo por qué salir de la playa".

Las manifestaciones en las calles en contra de la amnistía son otro error de bulto y dan la impresión de ser una pataleta sin sentido además de un tiro al pie, que justifica el relato guerracivilista de Sánchez ante las actuaciones de cuatro gatos que recuperan simbología fascista y que son abucheados por los propios del PP.

A la amnistía le quedan años de recorrido judicial por el Supremo y el Constitucional y ya veremos. Sin embargo, los 17.000 millones de condonación de deuda, esos serán al contado riguroso, mientras la imagen de España queda por los suelos a regocijo de independentistas que no caben más en sí de gozo. Hoy la amnistía es lo de menos. Lo ridículo y patético es contemplar el blanqueo de Puigdemont con los abrazos y fotos en Bruselas, las prisas de Sánchez por el trámite de urgencia del proyecto de ley de amnistía, aguantar las chulerías en redes sociales del entorno independentista por parte de sus primeras figuras, contemplar la salida a la calle de los jueces reclamando independencia judicial, como si el país fuera una república bananera en pleno S.XXI en la UE y el escarnio público de la izquierda de quienes cumplían con su deber en aquellas aciagas jornadas de octubre.

Sánchez ha provocado esto, sin duda. Ahora bien, Feijoo no debe salir indemne

El espectáculo es comparable al ridículo, a regocijo de la clase política independentista. La jugada les ha salido maestra: el dinero a buen recaudo, España haciendo el ridículo y un montón de promesas que vuelven a judicializar lo que llaman el problema catalán. ¿En qué otra cosa ha consistido históricamente el independentismo del principado? Primero las pesetas, después degradar a España y patada a seguir en las reivindicaciones.

Sánchez ha provocado esto, sin duda. Ahora bien, Feijoo no debe salir indemne. De quien aspira a ser lo que quiere ser, se espera una visión y profesionalidad que ha quedado sobradamente acreditado que Feijoo no tiene. Error garrafal del PP es seguir manteniendo al candidato fallido, pero en los partidos no hay democracia (salvo cuando se manipula. Otra genialidad de Sánchez consultando a las bases) y claro, sin visión acreditada pasa lo que pasa: que la realidad impone su escenario.

Y Portugal dándonos lecciones de democracia. Sí, España sigue siendo una excepcionalidad en Europa. Las embajadas nos miran.