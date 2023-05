formato fue demasiado encorsetado y, por momentos, excesivamente frío, tanto que es dudoso que sirviese para movilizar a quienes antes de verlo aún dudaban si acudir o no a votar el próximo domingo. El debate en Onda Algeciras TV, conducido de manera profesional por Javier Martínez, reunió a los cinco principales candidatos a la Alcaldía de la ciudad y con la ausencia del cabeza de lista de Podemos, sin hueco en su agenda –ni ideas– para confrontar argumentos con sus rivales políticos. Buena carta de presentación.

José Ignacio Landaluce demostró sus tablas ante las cámaras y fue, junto con Andrés del Río, quien mejor manejó sus tiempos, las formas y sus argumentos con propuestas concretas. Rafael Fenoy estuvo también acertado, aunque no se entendió que de inicio marcase distancias con las otras formaciones de izquierda al ser preguntado sobre la posibilidad de un gobierno municipal de coalición. Rocío Arrabal tuvo problemas con el cronómetro desde el comienzo y seguramente por eso desaprovechó la oportunidad de hacer mella en el candidato a la reelección. Eva Poza quedó tocada por su indisposición pasajera, si bien le pudo también el miedo escénico de la novata.

¿Merece la pena que haya más debates? Sin duda alguna, más aún en una Algeciras que no brilla precisamente por una alta participación en los comicios municipales. Las encuestas propias y ajenas sonríen a Landaluce y sabe que la victoria tan solo se le resistiría si comete un patinazo ante del 28-M. El lunes cumplió con el trámite del único debate y por eso no ha aceptado volver a sentarse a cara a cara con sus adversarios. Si el viento viene de cara no es preciso mover los remos, tan solo posicionar las velas para que estas te lleven.