Este sábado toman posesión las nuevas corporaciones municipales elegidas el pasado 28 de mayo. En mi caso acaban dos mandatos consecutivos como concejal de mi ciudad, Algeciras. Han sido ocho años de trabajo en la oposición, un lugar en el que no se puede hacer todo lo que uno quiere pero desde el que se puede contribuir a mejorar la vida de los ciudadanos, a brindar ayuda a quien lo necesita, a ver aprobadas y aplicadas medidas, tarde o temprano, que sirven al bien común.

Esta es la función de toda política, que se hace mucho más evidente cuando hablamos de la política cercana, la local. Los concejales y las concejalas estamos para servir, y este objetivo es el que deben compartir todos y cada uno de los representantes políticos con asiento en el pleno del Ayuntamiento. “Sed buenos, productivos, beneficiosos para los algecireños y las algecireñas”, les pedí a los ediles que van a seguir cuatro años más y que han pertenecido a la Corporación Municipal que termina este viernes.

Nos debe preocupar que Algeciras lidere la clasificación de ciudades más abstencionistas en las elecciones locales de las que tienen más de 100.000 habitantes en España. En Algeciras, el pasado 28 de mayo, no ha votado el 52% del electorado, un total de 47.220 personas de las 90.761 que tenían derecho a elegir a sus concejales y alcalde.

"No solo cuesta que los electores voten, sino también que salgamos a la calle a reclamar, que empujemos con decisión para resolver nuestros problemas"

¿Por qué? No hay una sola razón, pero la brecha social que existe, la desigualdad y los problemas de identidad que tenemos están entre las motivaciones de esa despreocupación, de ese desinterés por elegir y decidir con nuestro voto.

No solo cuesta que los electores voten, sino también que salgamos a la calle a reclamar, que empujemos con decisión para resolver nuestros problemas.

Esa brecha social está descrita en el reciente informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía (ODA) y otros problemas relaciona

dos con la desigualdad en el acceso a servicios públicos y en el bienestar ciudadano están medidos en los datos recogidos en el Plan Local de Salud, que aprobamos el pasado mes de abril en el pleno municipal. Solo cito dos estudios, aunque en la acción política algecireña he comprobado que se está poco dispuesto a guiarse por los análisis de los estudios científicos y técnicos.

Hay tarea por delante, también para las organizaciones políticas y los colectivos sociales, vecinales, económicos, culturales, educativos, deportivos, incluso, para los medios de comunicación. Cada uno podemos y tenemos que contribuir a mejorar la vida, el presente y el futuro de la ciudad que habitamos. No necesariamente todo depende de ser concejal.

He procurado servir y la primera condición en la que pongo empeño es en ser accesible. Uno debe ser concejal las veinticuatro horas del día, atender, escuchar y saber decir no si no es posible. En fin, como decía un sindicalista gibraltareño: “Me voy pero no me alejo”.