La autopsia del rey

Se afanan por lo común los médicos en alejar la vida de la muerte o en hacer que esta postergue su reclamo, pero capaces son también de encontrar razones de la vida en los restos mortales de un finado. Y si egregio fue aquel de quien sólo queda una calavera, incompleta y desarmada, cuya cabeza rodó por secarrales mojados de sangre, las pesquisas de la autopsia se las ven con la historia, no pocas veces hecha de memorias y de mitos -subjetivas las primeras, fantasiosos los segundos-, como si posible fuera dirimir el porqué de los comportamientos, de los marcados rasgos del carácter o de las singulares veleidades de un rey de Castilla nacido hace casi siete siglos

Cierta es la anormalidad del cráneo y su deformación, con precisas mediciones que la verifican, por lo que resultan posibles trastornos de naturaleza mental debidos a tales circunstancias. Desde la parálisis cerebral a la esquizofrenia, con merma de las facultades mentales, alteraciones en el albedrío y descontrol impulsivo de la voluntad. Si bien, ante el inventario de las iniquidades atribuidas al rey, dado sería incluso pensar en la levedad del diagnóstico. Ya que se le atribuyen, en distinto grado -consentimiento, indiferencia, decisión o autoría-, sanguinarias muertes de los más próximos: la concubina de su padre, su hermanastro, una de sus mujeres, su propia madre; de los nobles, oficiales, cortesanos y vasallos, tanto leales como enfrentados -si es que no son los mismos en función de los momentos y los intereses-, y de cuantos, de un modo u otro, se topaban con él en las encrucijadas de los días, con la mala fortuna de no librarse de las maldades que la ira repartía al antojo del desvarío. Por lo que una microcefalia, aunque resulte anormalidad destacada en el cadavérico cráneo del rey, parece no valérselas por sí sola para acopiar tan desmedidas provisiones de crueldad.

Claro que una cosa es el historial clínico y otra bien distinta, por así decir, la clínica de la historia. Ya que separar el relato juicioso de la propaganda torcida, como arma arrojadiza que confunde las lealtades, hecha en las páginas habladas de los romances, no queda a mano del examen anatómico. Sabido es, además, que las crónicas escritas por los vencedores, o por quienes de una bandería pasaron a otra, tomadas no han de ser como fiables. Del mismo modo que tampoco lo son las apologías elogiosas, compuestas al dictado de la exaltación, que no es, al cabo, sino otra forma de propaganda.

Mas no desviemos el tino porque el equipo médico está repasando los antecedentes familiares del rey y constatan su procedencia de tres uniones consanguíneas. Para más detalle, sus padres eran primos hermanos. Evidencia no extraña al modo de resolver los matrimonios regios, que se completaba con la tara tuberculosa y mental de su abuelo, la timidez patología y los acusados defectos de pronunciación de su tío o el retraso mental de una prima de su padre. Además de otros males -esquizofrenia, demencia, melancolía, abulia, debilidad de espíritu- que afectaron a los descendientes familiares y llegaron a poner sobrenombres reales.

El rey, poco después de su proclamación, con tan solo quince años, sufrió también una grave enfermedad de la que logró reponerse. Aunque un cronista sostenga que pasó de ser una persona normal -socorrida convención- a un criminal monstruoso; por más que otro historiador -así se reparten los relatos y se escribe la historia- señale que el rey ya era furioso y mentecato desde antes.

Hecho este recuento de los males del cuerpo que se repartieron entre ascendientes y descendientes del rey por mor del destino -si es que no se quieren dar más razones-- o de las costumbres y maneras de disponer con uniones malsanas el curso de las cosas -si es que interesa dar cuenta de las torcidas voluntades-, resultará poco sensato entender que los rasgos del carácter real y sus modos de desenvolverse estuvieran en extremo determinados por el compendio de las enfermedades familiares. Y para trastornos poco asimilables a los males del cuerpo, el equipo médico que escruta los huesos del rey tiene poco que decir. Todo lo más, se adelanta una paranoia de situación como diagnóstico clínico que reúne la predeterminación de la anormalidad cerebral con el influjo de las experiencias vividas.

Así concluyó el estudio, en 1968, de los restos del rey Pedro I, muerto el 23 de marzo de 1369 en una encarnizada pelea con su hermanastro Enrique II, uno de los diez bastardos que tuvo el padre del monarca, Alfonso XI, con la concubina Leonor de Guzmán. Por Cruel tenían muchos al rey, Justiciero a su vez para no pocos. Y hecho memoria en el histórico legado de los siglos, aunque una autopsia busque directas explicaciones del cuerpo que no bastan para comprender las controvertidas disposiciones del ánimo del rey don Pedro.