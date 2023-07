La Bahía de Algeciras y la ciudad de Huelva vienen a ser unas hermanas gemelas separadas por 180 kilómetros de distancia. Ambas se sitúan en esquinas geográficas estratégicas del mapa español, no aprovechadas del todo, y sufren el castigo de unas infraestructuras de ferrocarriles más propias del siglo XIX que del XXI (no es que no haya alta velocidad, es que existe tan solo una sola vía de ancho convencional y sin electrificar). Sus redes de carreteras presentan también grandes carencias, a resultas de lo cual la N-340 sigue sin ser duplicada entre Algeciras y Vejer y los onubenses de la capital y los del norte de la provincia continúan sin una vía de alta capacidad que les una. Es más, Cádiz y Huelva son las dos únicas provincias españolas que, aun siendo limítrofes, no están conectadas entre ellas por una autovía o autopista.

No obstante, ambos territorios son herederos de un potente y valioso legado inglés (además de los trenes, ahí quedaron la Casa Colón, inaugurada como hotel en 1883, y el Reina Cristina, en 1901), presumen de contar con grandes playas, de una planta hotelera de alta calidad y de gastronomías que, cada cual a su estilo, suman lo mejor de la tierra y el mar. También poseen dos grandes polos industriales surgidos a raíz de los planes de desarrollo del franquismo -con dos refinerías, diversas plantas químicas, centrales eléctricas y siderurgias (de acero en Los Barrios, de cobre junto a la ría del Odiel)- además de dos puertos con una creciente conectividad marítima internacional que si no registran un mayor trasiego de mercancías es a causa de las carencias en materia ferroviaria... Quizá, demasiados ministros de Fomento levantinos y catalanes.

El signo de los tiempos hace presumir que ese hermanamiento se prolongará y reforzará en los próximos años -seguramente, décadas- a partir de un común denominador: el hidrógeno (H2) verde y los variados vectores empleados para su uso como combustible del futuro, ya sea el metanol, el etanol o el amoniaco. El Campo de Gibraltar y Huelva integran un espacio al que la Junta de Andalucía ha denominado el Valle del Hidrógeno donde se concentran diversos proyectos en torno a la que será la energía del futuro, al menos desde la perspectiva de la UE y del Gobierno de España.

La Bahía de Algeciras reúne varias iniciativas de calado, la principal de las cuales es la ideada por Cepsa para producir H2 verde en San Roque a partir de fuentes renovables (eólica y fotovoltaica) y transportar gran parte de la producción en barco hasta Róterdam, primer puerto de Europa y gran demandante en un futuro inmediato de ese combustible para abastecer a las flotas de los grandes portacontenedores.

Había también muchas esperanzas en que el Campo de Gibraltar acogiera el proyecto de la naviera Maersk para producir su propio H2, aunque ha sido finalmente Huelva quien se ha llevado el gato al agua a tenor de las noticias que la compañía danesa ha desvelado esta semana. De partida, Algeciras contaba a su favor con una doble baza: la de tener en su puerto la terminal de contenedores de APM -propiedad de Maersk- y de tener a un tiro de piedra la de APM en la vecina Tánger-Med. Entre una y otra acogen cada mes alrededor de doscientos portacontenedores solo de la naviera y, sin embargo, con ser fuertes las motivaciones, no eran suficientes. “En el Campo de Gibraltar nos hemos confiado en tener ese factor de nuestro lado, pero no se ha hecho nada”, se lamenta Antonio Moreno, presidente de honor de la AGI y portavoz oficioso y de facto de las grandes industrias de la comarca.

El hidroducto de Huelva permitirá a Maersk no solo producir metanol para su flota, sino que también lo podrá colocar en el mercado

En apariencia, Huelva partía de principio con desventaja puesto que sus muelles carecen del calado suficiente como para jugar en la liga de los megapuertos mundiales, aunque sin duda ha sabido jugar de forma excelente sus bazas para atraer a Maersk y, con ellas, a varios miles de millones de euros de inversión. Principalmente, la candidatura huelveña ha puesto sobre la mesa dos factores diferenciales respecto a la campogibraltareña: gran disponibilidad de suelo industrial en manos de su puerto (en régimen de concesión administrativa a un precio muy competitivo) y su plena integración de la red de hidroductos diseñada por el Gobierno, la cual, siguiendo la actual red de gasoductos, se extenderá por media España -en 2030, a más tardar- para garantizar la distribución del H2 verde. Con ello y aunque el plan de la compañía está por conocer de forma detallada, Maersk no solo podrá producir metanol para su flota, sino que también lo podrá colocar como productor en el mercado para otros clientes; y a la inversa, en caso de necesidad, se garantiza que pueda recibir combustible por medio de ese hidroducto.

El Puerto de Huelva cuenta con un gasoducto para el transporte de gas natural, desde la planta de Enagás en el polo, que con las modificaciones oportunas puede transportar metanol. Los cálculos indican que un 30% de los tramos de gasoducto en España se pueden reconvertir en hidroductos, un porcentaje que podría elevar a un 70 %.

Aunque aún no es definitiva ni en su calendario ni diseño, la programación estatal recoge que un hidroducto se aproxime al Campo de Gibraltar allá por 2040, aprovechando gasoducto con Marruecos y que se adentra en la península Ibérica en el término de Zahara de los Atunes...

“Estamos condicionados por los parques naturales del Estrecho y de los Alcornocales y queremos que siga igual”, afirma Gerardo Landaluce, presidente de la APBA

El plan de Maersk requiere nada menos que 464.749 metros cuadrados, una superficie de la que no dispone ni la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA) ni los municipios del entorno, al menos con la calificación para uso industrial. “Estamos condicionados por los parques naturales del Estrecho y de los Alcornocales y queremos que siga igual”, afirma Gerardo Landaluce, presidente de la APBA.

El lado positivo

Lejos de ver la decisión de la naviera como una oportunidad perdida, Landaluce considera que hay que abrir el plano, hacer “una lectura holística” y resaltar que el proyecto y la inversión se quedarán en Andalucía. Y con una fuerte vinculación con el Campo de Gibraltar que “fideliza la flota de Maersk al Estrecho”.

Desde esta última perspectiva, teniendo en cuenta todos los condicionantes y contando las 120 millas náuticas que separan (o que unen) a Huelva y la Bahía de Algeciras, la decisión de Maersk hará que se mantenga su vínculo con ese Valle del Hidrógeno y otras compañías del sector. En palabras del máximo responsable de la APBA, la planta de metanol en Huelva “fidelizará la flota de Maersk al Estrecho” y reforzará el liderazgo de Algeciras en operaciones de bunkering en el Mediterráneo.

No en vano una de las consecuencias de la elección de Huelva como centro de producción de metanol llevará consigo que el combustible, a falta de un hidroducto hasta Algeciras, deba ser transportado en barco hasta la terminal de APM en la APBA, tejiendo un puente marítimo permanente entre ambos enclaves y similar al que establecerá Cepsa entre San Roque y Róterdam.

“La conexión ferroviaria del Puerto de Valencia con el de Sines, en Portugal, nos va a matar”, alerta Antonio Moreno, portavoz de la AGI

“Obviamente, la decisión de Maersk no es caprichosa y obedece a razones de peso”, reflexiona Moreno, para quien el factor clave ha sido “la falta de suelo”. Los planes de ordenación urbanística de los municipios que integran la Bahía “son antiquísimos y no están preparados” para acoger proyectos de las dimensiones del de la naviera ni otros muchos.

“En 2022 perdimos la oportunidad de hacernos con una planta de fabricación de placas fotovoltaicas”, expone el representante de la AGI, quien resalta el dinamismo de otras zonas de España la hora de atraer inversiones, como la Comunidad Valenciana: “La Wolkswagen va a instalar a 20 kilómetros de Sagunto una fábrica de baterías de coches eléctricos en un terreno de 200 hectáreas, con una inversión de 7.000 millones y 3.000 empleos: les van a llevar el agua que necesitan y les van a hacer una carretera”, expone a modo de ejemplo. Tesla también negocia un proyecto similar. Y con el Puerto de Valencia como piedra angular. “Su conexión ferroviaria con el puerto de Sines, en Portugal, nos va a matar”, alerta ante la creación de un eje terrestre entre el Mediterráneo y el Atlántico en detrimento de Algeciras.

Además de mejorar la oferta de suelo industrial y de agilizar las tramitaciones administrativas en el Campo de Gibraltar, Moreno apunta que siguen pendientes la urgente mejora de las infraestructuras del transporte, la ampliación del Puerto de Algeciras y la potenciación del sector industrial. “Si no crecemos, menguaremos”, concluye.