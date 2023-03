Más de dos años lleva el Gobierno de la nación dándole vueltas a la declaración del Campo de Gibraltar como zona de especial singularidad ante la necesidad de incentivar a los guardias civiles, policías y aduaneros que prestan sus servicios por estos lares. La dureza del trabajo que desarrollan la inmensa mayoría de ellos para contener a las mafias del narcotráfico -con peligro evidente, sin horarios y sin incentivos de promoción interna o económicos que recompensen sus esfuerzos- provoca que la rotación de las plantillas sea frecuente y que los equipos no se consoliden: un panorama que perjudica la lucha contra el crimen.

El ministro Fernando Grande-Marlaska confirmó el pasado jueves que el Ejecutivo tiene sobre la mesa el proyecto de la singularidad de la comarca. No concretó el titular de Interior el alcance de las medidas en estudio ni los plazos, aunque si algo prueba que el Campo de Gibraltar requiere de un tratamiento específico para combatir el narcotráfico fue la puesta en marcha en 2018 del Plan Especial de Seguridad, extendido posteriormente al conjunto del litoral andaluz ante la proliferación de las mafias desde Huelva a Almería. La mano de Grande-Marlaska impulsó de forma acertada ese plan, que se ve incompleto desde hace años sin la declaración de la singularidad. ¿Hasta cuándo habrá que esperar?

La iniciativa de la singularidad la puso en 2017 sobre la mesa la plataforma Por tu seguridad, por la de todos -formada por colectivos anti-droga, sindicatos y asociaciones policiales del Campo de Gibraltar- a raíz de diversos episodios violentos y, particularmente, de la muerte en La Línea de la Concepción de Víctor Sánchez, policía local, cuando perseguía a un contrabandista de tabaco.

La apuesta de dicha plataforma no era nada estrafalaria ni surgía de la imaginación de nadie, ya que tomaba como precedente los años de plomo en el País Vasco y Navarra, declaradas ambas como zonas de singularidad especial cuando las fuerzas de seguridad se enfrentaban en ellas al terrorismo etarra y se dejaban la piel y la sangre en el empeño. Quienes conocen de cerca el paño del narco en este extremo peninsular saben de sobra que si aquí no ha habido más desgracias -con las tristes excepciones de Sánchez y, en 2019, del guardia civil Fermín Cabezas- como como consecuencia del tráfico de drogas no ha sido porque no haya habido momentos críticos, sino porque la pericia y la profesionalidad de los agentes lo han logrado evitar.

En la cuenta del debe hay que anotar también un aumento de las plantillas de las fuerzas de seguridad y la construcción de la nueva comisaría linense para la Policía Nacional, en sustitución del viejo edificio que acoge a la actual, pequeño para las necesidades existentes en la ciudad y que permanece en pie de puro milagro al no invertirse apenas en su mantenimiento.

La Justicia, un cuello de botella

Ítem más. De poco serviría mejorar la situación a nivel policial si ese paso no va acompañado de una mejora radical de los medios materiales y humanos en el plano judicial. Los éxitos logrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han llevado a que los jueces y fiscales de Algeciras, La Línea y San Roque figuren entre los que más sobrecarga de trabajo tienen en España, tanto en número de asuntos como en la importancia de estos, con decenas de macrocausas relacionadas con las mafias de la droga.

Es preciso también, con urgencia, construir una ciudad de la justicia en Algeciras y crear oficinas judiciales en todos los ámbitos, desde nuevos juzgados de instrucción a primera instancia, pasando por lo social y violencia sobre la mujer, sin olvidar una nueva sección de la Audiencia.

Visto el panorama y de no mediar arreglo, las únicas singularidades de las que seguiremos disfrutando en el Campo de Gibraltar serán un tren a gasóleo, que circula a ritmo a caracol por un trazado de una sola vía, y los atascos en la N-340 entre Algeciras y Vejer, único tramo de esa carretera que permanece sin duplicar desde Barcelona a Cádiz.