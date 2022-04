Querido Campo de Gibraltar

¿QUÉ estamos haciendo tan mal para seguir abandonados? El abandono al que las administraciones central y autonómica nos tienen condenados desde hace años parece no tener fin. Sin embargo, lo que me preocupa, es que por parte de los campogibraltareños parece que no vamos a hacer nada, una vez más, por cambiar la situación. Si observamos otras zonas abandonadas de nuestro país, estamos asistiendo al nacimiento de partidos localistas que consiguen representación en el Congreso o en los parlamentos autonómicos a los que se presentan. El primer caso del que tuvimos constancia fue Teruel Existe, al cual el propio director de este periódico hizo referencia el pasado 30 de enero. Los últimos ejemplos, Soria Ya o la España Vaciada en las elecciones autonómicas de Castilla y León. Sin embargo, aunque somos muchos los que pedimos un partido así para el Campo de Gibraltar, las semanas siguen pasando y nadie da un paso al frente. No será porque en la comarca no tengamos ejemplo de partidos localistas que logran objetivos, véase La Línea 100x100 o Los Barrios 100x100. Entonces, ¿por qué nadie tiene la más remota intención de dar un paso al frente en la comarca?

La respuesta es clara: tenemos un sentimiento común de abandono y dejadez, pero no tenemos un sentimiento común de identidad. Si le preguntas a alguien de La Línea de dónde es, te dirá "de La Línea", no titubeará lo más mínimo; tampoco se planteará decir "del Campo de Gibraltar". Parecido, aunque en menor medida, pasa en Algeciras y demás localidades de la comarca, es como si el abandono nos hace enrocarnos en nuestra identidad local, pensando que el "enemigo" está al otro lado de la comarca. Si a las mismas personas les preguntas si votarían a un partido comarcalista, muchos se plantearían esa opción. Tantos años de abandono en el Campo de Gibraltar han provocado que sobre un sentimiento de identidad común persista el sentimiento de identidad local, asimilable al sentimiento de necesidad, de tener que ganárselo todo sabiendo que está solo.

Durante muchos años, hemos visto a todos los núcleos de población del Campo de Gibraltar competir por inversiones o luchar porque no se les penalice. El último ejemplo, la subestación eléctrica de Ceuta. En un primer momento iba a La Línea, sin embargo, los linenses, alcalde al frente, dijeron que no. La lucha social fue tal, que Red Eléctrica trasladó la subestación a San Roque. Ahora los sanroqueños perciben que los linenses les "encasquetaron" la subestación. Es decir, se creó una molestia entre los pueblos que más hermanados pueden estar en la comarca. Al final de cuentas, La Línea es hija de San Roque. La pregunta entonces es: ¿Por qué fracasó la opción Campo de Gibraltar 100x100 en las últimas municipales?, ¿Por qué al igual que surgió un movimiento localista en La Línea o Los Barrios (aún siendo heredado del PA), no surge uno a nivel comarcal?

La respuesta a mi pregunta radica en otra pregunta. ¿Quién hizo que los campogibraltareños tuviéramos que pelear tanto por las cosas, como para llegar a enemistarnos con nuestros hermanos? Pues aquellos que nos trataron con desidia y abandono. El abandono al que nos han sometido durante tantos años ha provocado que cuando un municipio de la comarca recibía alguna inversión, otro municipio reclamase lo mismo para sí. De forma que estuviéramos enfrentados los unos con los otros. Sin embargo, en la otra bahía, las inversiones no han dejado de llegar. Primero fue el puente de la Pepa, las conexiones ferroviarias o, ahora, el nuevo tranvía de la Bahía. Un tranvía tan útil que entre Cádiz y San Fernando circula por las líneas del cercanías ya existentes. Vamos, un tranvía de la bahía que bien podría ser tranvía a Chiclana, ya que solo amplía el cercanías hasta Chiclana centro pasando por la Calle Real de San Fernando. Sin embargo, a nuestros políticos les parecía más importante dicho tranvía que una conexión mejorable en el arco de la Bahía de Algeciras, donde para pasar de San Roque a Los Barrios solo se cuenta con un puente y los atascos son tan comunes como las señales de tráfico. Y es que la mejor forma de traer inversiones a nuestra comarca es porque les interese a ellos. Ya les digo yo, que antes de mejorar la conexión Algeciras-Bobadilla, antes de construir un tranvía o un "autobús rápido" en el arco de la Bahía, antes de desdoblar la entrada del Higuerón a La Línea, antes, intentarán desdoblar la Nacional a Tarifa.

Estamos a unos pocos meses de que haya elecciones en Andalucía. En el Campo de Gibraltar residen unas 280.000 personas, con algo menos de la mitad, el PSOE logró 4 diputados y con apenas 60.000, VOX logró dos diputados. Es decir, un diputado autonómico sale en Cádiz a unos 30.000 votos. ¿Por qué no lo intentamos? ¿Por qué no intentamos sentar a alguien en el hospital de las Cinco Llagas para denunciar y reclamar inversiones para el Campo de Gibraltar?

Las rivalidades entre vecinos y hermanos terminarán y nos daremos cuenta de que Algeciras o cualquier otro municipio de la comarca es mucho más si va de la mano de La Línea, San Roque, Los Barrios, Jimena, Castellar, Tesorillo y Tarifa. Dejemos de pelearnos por las migajas de la tarta y denunciemos cómo la otra Bahía se la reparte mientras nos incita a pelearnos entre nosotros.