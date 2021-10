Policías desarmados y ciudadanos indefensos

El encarcelamiento hace unas semanas de un ciudadano de 77 años por matar a un "intruso" que había entrado en su vivienda ha vuelto a poner de manifiesto la sensibilidad social existente sobre la aplicación de la legítima defensa o "violencia legalizada" que pueden emplear los ciudadanos o las fuerzas policiales. Ante casos tan polémicos, por el grado de violencia sufrida, como el que vivieron J.C. en Puerto Serrano o C.V. en Sevilla, son varias las propuestas que persiguen reforzar la seguridad jurídica de los "defensores", tal y como constituyen la modificación del requisito de la proporcionalidad o la ampliación del uso de las "pistolas eléctricas" por parte de las fuerzas policiales.

Tales propuestas toman como punto de partida el grado de incertidumbre jurídica que genera la normativa. El Código Penal exime de responsabilidad a cualquier ciudadano que actúe en defensa "de la persona o derechos propios o ajenos" y a cualquier miembro de las fuerzas policiales en el cumplimiento de su deber, oficio o cargo. Sin embargo, en ambos casos la actuación debe regirse bajo lo que militarmente se conoce como "reglas de enfrentamiento".

Ante una agresión debe existir una "necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla". Por otro lado, las fuerzas policiales deben actuar bajo los principios de "congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance" ejerciéndose la fuerza "de manera progresiva desde los métodos y técnicas menos lesivos a los más lesivos" graduando la intensidad en función de la agresividad y procurando causar la menor lesividad posible.

En ambos supuestos, el motivo de la recurrente polémica estriba en el juicio previo de racionalidad que debe realizarse sobre el medio que se va a emplear para la defensa, que no debe confundirse con un juicio comparativo sobre la semejanza de instrumentos, es decir, entre los medios que emplea el agresor y el defensor, sino en un análisis de todas las circunstancias que concurren en un caso en concreto: dimensión actitudinal del agresor (peligrosidad manifiesta) o dimensión ambiental (situación, instrumentos al alcance, riesgos, etc.). En este sentido, en el ámbito policial existe un plus al considerarse otras variables, como el entorno operativo (no es lo mismo intervenir en un centro comercial concurrido que en un descampado), el interés de una investigación o la urgencia del aseguramiento del sospechoso.

Aunque la normativa recoge un sistema de defensa general, justo y racional que toma como referencia la proporcionalidad, en el ámbito práctico existen dos cuestiones cuyo abordaje es necesario.

Desde el punto de vista del ciudadano medio, la controversia se reduce principalmente a los supuestos de agresión que consisten en la entrada no autorizada a domicilios en horas intempestivas y que plantea el dilema sobre el comportamiento que debe exigirse a un ciudadano y si el mismo se encuentra en condiciones idóneas para realizar un juicio previo de racionalidad. Piénsese en una persona que sorprende a más de dos intrusos a horas intempestivas dentro de su domicilio familiar dónde duermen pareja e hijos. ¿Qué intenciones tendrán? ¿Están armados? ¿Pueden cometer una agresión sexual? Ante los distintos escenarios que cualquier persona se puede plantear, ¿cuál es el protocolo que se debe seguir para actuar bajo el amparo legal? ¿Cuál es el raciocinio exigible para no convertir en criminal al que simplemente actúa en defensa de sus bienes más preciados en un breve espacio de tiempo?

Desde el punto de vista policial, el problema se agrava al encontrarse los agentes constantemente ante amenazas de diversa índole con una limitación de medios, dotados principalmente de su arma reglamentaria y de la defensa de goma. En ocasiones pueden afrontar situaciones delictivas de intensidad media (que no habilitan a utilizar el arma de fuego), poniendo en riesgo su propia integridad física. La escasez de medios para intervenir policialmente deja jurídicamente desarmados a los agentes al no disponer de una pluralidad de medios idóneos que se ajusten al ejercicio progresivo y proporcional de la fuerza.

La propuesta de estudiar la interpretación de la proporcionalidad o establecer excepciones a la necesidad racional del medio empleado en determinados supuestos específicos puede resultar necesaria para evitar indefensión. Por otro lado, es menester que la totalidad de las fuerzas policiales dispongan de más medios para ejercer su labor, especialmente de dispositivos eléctricos, evitando en este sentido que un ordenamiento garantista acabe desarmando a los agentes.