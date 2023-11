La mentira, porque se repita muchas veces no deja de ser mentira. El pacto PSOE-Junts contiene afirmaciones falsas que trato de demostrar en este artículo. Quien suscribe no es magistrado emérito del TC ni del Tribunal Supremo. Tampoco catedrático de Derecho Constitucional emérito. Pero la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero. Solo soy abogado y profesor tutor de la UNED.

Hasta en seis ocasiones se escribe la palabra conflicto en el pacto PSOE-Junts. Pero conflicto no lo hay. Por mucho que repitan esa cantinela [mantra que se dice ahora] no hay conflicto más allá del que pueda suponer no acatar la ley. Como no hay conflicto cuando la policía detiene a más de 120 pederastas o se enjuicia a más de 150 narcotraficantes. El conflicto lo tienen quienes violan la ley. Y ese conflicto se resuelve precisamente aplicando la ley, punto.

No es verdad tampoco que haya limitaciones de autogobierno ni déficits acumulados. Cataluña tiene el autogobierno que la sociedad catalana [a la que se le cita en 5 ocasiones en el pacto, 19 a Cataluña y sólo una a España] se ha dado, pero dentro de la ley.

Y no es verdad que las propuestas de la gente de Junts se hayan hecho desde la lealtad y el marco legal. ¿O lo de las urnas traídas de Oriente para la cosa del 1-O fue fake news?

Todas esas afirmaciones son mentira, y los firmantes del pacto lo saben. Pero la mentira que más me llama la atención es la de que ‘‘la sentencia del TC del año 2010 conllevó que hoy Catalunya sea la única comunidad autónoma con un estatuto que no ha sido votado íntegramente por su ciudadanía’’.

El estatuto de Autonomía de Andalucía, también aprobado por referéndum del electorado andaluz, fue impugnado ante el TC que derogó, por STC 30/2011 de 16 de marzo el artículo 51, de vital importancia para el desarrollo económico de Andalucía pues trataba de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, aunque eso, al PSOE y a Junts les importa poco.

Ya puestos, conviene añadir que la Ley 32/2022, de 27 de diciembre, modificó el apartado 1 del art. 178 del EA [tributos cedidos] que la Ley 18/2010, de 16 de julio, con efectos retroactivos al 1 de enero de 2009, le había dado nueva redacción distinta a la aprobada por el referéndum de 2007.

Y en lo que se refiere al estatuto catalán, la Ley 16/2010, de 16 de julio, en la redacción dada por la Ley 34/2022, de 27 de diciembre modificó la Disposición adicional séptima. Relación de tributos cedidos, con efectos de 1 de enero de 2023. Modificación que al igual que ocurrió en Andalucía al respecto, ya se hizo por primera vez por Ley 16/2010, de 16 de julio, también con efectos desde el 1 de enero de 2009.

Claro que tratándose de pela, se modifica hasta la barretina si es menester. Por tanto, ambos estatutos en su redacción vigente actual no han sido aprobados por sus respectivos electorados. El catalán no es el único. Pero ir de víctima es rentable, sí.

Es cierto que el estatuto catalán fue el único que en su fórmula de sanción regia se dice: Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Cataluña han ratificado en referéndum y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica.

Y en el de Andalucía, que igualmente fue aprobado en referéndum, aparece sin embargo: Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica. Al pueblo andaluz ni referencia alguna. Como en el pacto.