Medio ambiente y educaciónEligiendo la actualidadOctubre rojo... y gualda

Desde hace décadas, incluso siglos, la sociedad occidental está inmersa en un mar de dudas en su relación con el entorno natural en el que habita. Se han puesto en marcha planes de todo tipo, impulsados por los estados, gobiernos y ayuntamientos, para intentar conservar y mejorar el medio en el que vivimos. Estas actuaciones, en muchos casos, lo que han perseguido realmente es la adecuación de los ecosistemas a nuestras necesidades más perentorias: alimentación, núcleos urbanos habitables, transporte y vías de comunicación de diversa índole, etc., y de forma progresiva se ha ido abandonando el entorno rural y se han superpoblado las ciudades. Dichos planes relativos al medio ambiente, en su mayoría, se han mostrado ineficaces, absorbiendo importantes cantidades de dinero del erario público.

Ante este panorama, conviene hacer una reflexión profunda y considerar si los métodos aplicados hasta ahora en temas ambientales son los correctos. Actuamos a remolque de los acontecimientos, intentando solucionar conflictos que hemos creado con nuestras negligencias e intervenciones en el ecosistema terrestre. Influimos en nuestro hábitat, satisfaciendo nuestras necesidades y después, al observar que el entramado general se nos viene abajo, volvemos a actuar para intentar recuperar lo que ya está muy viciado y fuera de control.

En este orden de cosas, la experiencia en el ámbito de la actividad docente me indica que, con frecuencia, la educación ambiental de los jóvenes, tanto en el núcleo familiar como en los centros de enseñanza, se basa en cuestiones teóricas y superficiales que después el alumno no interioriza ni lleva a la práctica. La irrupción de ingentes medios de comunicación en este mundo juvenil, tan susceptible y maleable, perturba la labor del profesorado para la transmisión de ideas válidas y novedosas que activen la implicación de los adolescentes y les hagan recapacitar sobre los problemas de inserción de los seres humanos en el devenir de los ciclos biológicos y geológicos. ¿Cómo podemos explicar al alumnado que, antiguamente, los peones camineros, que tenían asignado un tramo concreto de caminos y carreteras para su conservación, eran más eficaces que muchos planes extemporáneos de limpieza y adecuación de cunetas, pequeños cortafuegos, etc.? ¿Cómo podemos mostrarles que, en tiempos de sus bisabuelos, cada propietario de una pequeña parcela se encargaba de su limpieza, vigilancia y conservación, y que los incendios forestales, en general, eran menos frecuentes y más fáciles de sofocar? Y lanzo estas preguntas porque el progreso desaforado, los intereses económicos, públicos y privados, y el desapego a la propia tierra han originado un vacío en el alma de estos jóvenes que es muy complicado rellenar.

Necesitamos una nueva revolución de objetivos vitales. Durante la Ilustración, la burguesía intelectual emergente provocó una vuelta a la confianza en el ser humano y en su capacidad para "discutir, analizar y agitar todo", como dijo D'Alembert, uno de sus excelsos representantes. Este revulsivo llegó a las capas inferiores de la sociedad civil y desembocó en la Revolución francesa. Se inauguró un Nuevo Régimen que, a pesar de sus desvaríos iniciales, produjo un cambio profundo en la mentalidad del mundo occidental. Hoy precisamos otro vuelco en nuestras convicciones, pues parece que ese cambio está agotado o ha sido desactivado. Un Nuevo Humanismo es necesario, como el inspirado por Leonardo da Vinci o Alexander von Humboldt que, aunque no tuvieron seguidores influyentes, transmitieron esa idea global de conocimientos a nivel individual y sentaron las bases de muchos avances científicos modernos. En las casas y escuelas hay que educar a los jóvenes en valores solidarios con el resto de habitantes del planeta e inculcarles que no se puede actuar al antojo sobre la Biosfera. Esta orientación continua permitirá en el futuro hallar nuevos caminos y encontrar nuestro equilibrio con el medio natural.

La tecnología y el uso de herramientas se ha desarrollado extraordinariamente, pero somos muy semejantes, en términos evolutivos, al hombre de Neanderthal y al de Cromagnon. El ser humano no ha progresado al igual que los avances científicos y técnicos, y ahí surge un conflicto que conviene solucionar, aportando dosis de tolerancia, sentimiento y solidaridad para que este mundo nuestro no se nos escape de las manos, pues estamos obligados a conservarlo para las nuevas generaciones.

SE supone que los que escribimos en las páginas de opinión, debemos referirnos a los sucesos de actualidad. Pero tenemos el privilegio de escoger, porque nunca es solo uno. La actualidad de hoy es el ultimátum que le ha dado Torra al presidente del Gobierno, concediéndole un mes para que plantee un referéndum de independencia para Cataluña si quiere conservar su apoyo parlamentario, lo que confirma que dicho apoyo no fue gratis. Sánchez insiste en apurar el diálogo y desoye a Felipe González, que le advierte de que éste no sirve cuando se pide lo imposible. Yo prefiero comentar el ejemplo que hemos recibido del equipo europeo de golf, ganándole una vez más al equipo de EEUU, teóricamente muy superior por número de jugadores y por la calidad de los mismos.

Este año se ha recuperado el trofeo que se disputa bianualmente y se ha producido una vez más el milagro, que va dejando de serlo por su repetición, de David venciendo a Goliat. Y lo consiguen con un único ingrediente, que es la fe en la victoria y el empeño en conseguirla. Demuestran estos golfistas la eficacia de la unidad en la única ocasión en la que la todopoderosa UE actúa en forma de equipo, bajo una sola bandera.

El papel de los españoles siempre ha sido muy importante en esta competición. Severiano Ballesteros contagiaba sus ansias de victoria al público asistente, que en el golf, por exigencias de la práctica de este deporte, suele ser silencioso y comedido, pero que, en la ocasión, lo motivan para animar. En esta edición de la Ryder, comparecían dos jugadores españoles: uno, Jon Rahm, clasificado por sus resultados y, otro, Sergio García, elegido por el capitán en el cupo que se le reserva. El vasco tiene 23 años, el más joven del equipo y tuvo que enfrentarse a Tiger Woods, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, si no el mejor, que acababa de ganar el torneo mejor dotado en EEUU. Su victoria podía ser decisiva para el triunfo, porque los que le habían precedido, supuestamente los mejores y con más experiencia, no habían ganado sus respectivos partidos. Su triunfo quedará registrado en los anales del golf y para los que estamos orgullosos de ser españoles, agradecemos al vasco la españolidad de la que hace gala. Otro español, el castellonense Sergio García, al haber triunfado en su partido, ha sido el jugador que más puntos ha aportado a Europa en la Ryder. Por ello, los que nos alegramos de los éxitos de España, estamos de enhorabuena. Y cuando toque, otra vez en suelo europeo, la Ryder tendría que jugarse en España. Se lo merece.

SI algo puso en evidencia el brutal pulso al Estado que el secesionismo catalán planteó durante el pasado otoño es que en España aún hay un pueblo que se niega a perder su dignidad y a cancelar su futuro, y que ese pueblo tiene un Rey. Justo un siglo después de la sangrienta revolución roja de 1917, España protagonizó su pequeña y pacífica, pero decisiva, revolución roja... y gualda cuando los balcones de todo el país florecieron, y en campos y talleres se improvisaron mástiles para hacer ondear, como nunca antes ondeara, la bandera que nos une y garantiza la libertad y la igualdad de los españoles. Y así, y en grandes manifestaciones jubilosas, se rechazó a la fiera amenazante cuando muchos creían que ya estaba todo perdido.

Aunque los frutos de aquel memorable discurso regio del 3 de octubre y del movimiento patriótico que generó fueran prontamente malbaratados por la cobardía de Mariano Rajoy -¿quién se acuerda ya de ese señor?- y de su pupila Soraya, el recuerdo de lo que entonces sucedió, la advertencia que contiene, es aún suficiente para mantener agazapados a los insurrectos y a los que, desde el propio Gobierno de la nación, actúan como sus valedores y cómplices. En su momento, cuando tantos se entregaban al oropel del Gobierno bonito, desde aquí ya se advirtió que el verdadero objetivo de la operación Pedro Sánchez era desmontar el frente judicial contra el secesionismo, único verdaderamente activo muy en contra de los deseos del Gobierno del PP de entonces, para dar paso a la solución política que todos guardan con el mayor sigilo. El providencial hundimiento de Dolores Delgado como ministra de Justicia la ha inhabilitado para esa misión, y la debilidad de Sánchez es tal que no sólo se muestra incapaz de gobernar el país, es que ni siquiera sirve ya para garantizar los compromisos que le auparon al poder. Al ultimátum de Torra me remito.

De nuevo vivimos momentos de enorme volatilidad e inestabilidad, cada vez más parecidos a los del otoño pasado. Tanto se parecen que habrían hecho ya necesaria una intervención discreta de don Felipe si no fuera porque los pueblos no debieran acostumbrarse a los milagros de sus reyes. Es aún la hora de los políticos, especialmente de Rivera y de Casado. El pueblo vuelve a hacer alarde de paciencia, pero hoy sabemos que no es infinita ni debe confundirse con la indiferencia.