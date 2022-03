El Leviatán mundial

Miedo: temo por nuestros hijos, nuestros viejos, la ruina que genera una guerra, por mí y mis gentes queridas, me resultaría insoportable una vejez de destrucción, huida y muerte... Hay a quienes no les tiembla el pulso, pero yo no sé si sería capaz de proteger a mi prole teniendo que matar a las de otros.

El lenguaje es pensamiento. Por eso importa analizar; el lenguaje bélico revela a los que anteponen la autojustificación a las víctimas. Hablar de guerra y autodefensa es la trampa de la abstracción, con tu hijo muerto en brazos ¿habrá merecido algo la pena? Piense.

Putin debe acabar en la cárcel y la ciudadanía ucraniana es víctima de su inhumanidad. Dicho esto, la guerra es la aportación de nuestra ignorancia a la incapacidad de resolver conflictos más allá de intereses privados, siempre económicos. No hay manera de disculpar la muerte de una persona por causa consciente de otra, la razón no tolera esa idea; la muerte del cercano nos afecta, ser el causante nos conmueve igual... si no hemos perdido lo que nos hace dignos. Matar es contradictorio con la voluntad de evitar el dolor, implícita en toda vida sana.

Podemos acordar acabar con la guerra, y con el hambre y otras muchas vejaciones amparadas por intereses infantiles disfrazados de realpolitik e impostura de Estado. Ya existen preparadores de ocasos cuya responsabilidad no radica en hacer todo por los inocentes. Yo no puedo parar de pensar que cuando lancemos bombas contra Vladivostok morirán niñas rusas como las ucranianas y las nuestras. Si dentro de un Estado (de Derecho) hemos superado la violencia “libre” sin sentirnos gilipollas, sólo hay que dar el salto a un Leviatán mundial... Seguirá habiendo guerras, pero podríamos empezar a poner un freno a la explotación y la geoestrategia belicistas (incluida la de USA). Hablamos de Ley, no de un mundo de paz y armonía utópico.

Pensar que esto es una estupidez voluntariosa es situarnos en el terreno de los defensores de la fuerza para solucionar los problemas de la calle. ¿No vemos que estamos construyendo trumpismo? Resultamos ser peores, porque en vez de desmontar esa basura la estructuramos socialmente. Éste es mi miedo, un supuesto realismo que nos va a llevar a la destrucción total... No puedo soportar la idea, mis hijos, los tuyos, ¡cómo podemos ser tan estúpidos!