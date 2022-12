Andy Borowitz afirma que estamos en la tercera etapa de la edad de la ignorancia. La primera comenzó, refiriéndose a la clase política norteamericana, por Dan Quayle, vicepresidente de Estados Unidos, cuando en 1992 en una visita a una escuela de primaria, hizo escribir en la pizarra a un niño, la palabra patata (potato). El niño la escribió bien, pero Dan Quayle le corrigió, diciéndole que le faltaba una "e". Aquello no sabemos si le costó la carrera política, pero es seguro que nunca se pudo recuperar del ridículo. Esa es la primera etapa, cuando la expresión pública de la ignorancia genera ridículo en quien la aplica.

La segunda etapa, según Borowitz, se produjo cuando la expresión pública de la ignorancia generaba campechania, lo que dio lugar a la indulgencia. Pone como ejemplo en este caso a Bush hijo, un hombre apegado a la tierra en cuyo rancho la hemeroteca nos dejó la imagen imborrable de Aznar poniendo los pies encima de su mesa, hablando español con marcado acento americano. Sin saberlo, le estaba siguiendo el juego campechano, en un ejercicio de ignorancia derivada en indulgencia. Sublime.

La tercera etapa de la edad de la ignorancia actual en que vivimos se produce cuando su exposición pública genera admiración. Es decir, el ignorante en la exposición de su ignorancia, es premiado por quienes escuchan la salida de pata de cabra. Según Borowitz, el exponente más claro de ésta etapa de la era de la ignorancia en la que estamos es Donald Trump.

No hace falta repetir aquí las innumerables sandeces dichas por el ex-presidente de Estados Unidos. Basten dos muestras como botón de su ignorancia, como que África pensaba que era un país o pensar, en serio, en poner un canal infestado de cocodrilos en la frontera de Estados Unidos con México, como se recoge en The Divider. Trump in White House 2017-2021, escrito por Peter Baker y Susan Glasser.

La derivada de que al ignorante se le considere admirado es la legión de seguidores, producto más de su posición de poder que de la imbecilidad de su expresión y esto es extremadamente peligroso si se introducen dos elementos como son la falta de cultura general y el pensamiento único.

En este escenario, cualquier indocumentado con poder puede manipular a las masas de manera consciente, sin parecer ridículo o refutable a ojos y oídos de la mayoría.

El último ejemplo ha sido Infantino. El secretario general de la UEFA, quien en el Mundial de Catar dijo en comparecencia pública y abierta, sin despeinarse, que criticar por la falta de libertades a este país, sede de la Copa del mundo de útbol 2023, es un acto hipócrita de Europa, quien tendría que pedir disculpas por dar lecciones. En el colmo de la manipulación, dijo Infantino que se sentia gay, marginado, trabajador inmigrante en Catar, árabe, africano, discapacitado...

El objetivo de estas declaraciones fue blanquear lo que no es más que negro como el tizón, sabiendo, como sabe Infantino, que el nivel general de su audiencia no le pondrá pega alguna; antes al contrario.

Solo una pequeña parte de la audiencia verá que estas declaraciones las dice alguien enfundado en un traje de 2.000 dólares y un reloj de 25.000, aunque visto como está el patio y el atolondramiento global, cualquier cosa puede ser creída.

No solo de Trump vive el sainete global. Infantino no le va a la zaga. El mejor Mundial de la historia, dice. Desde luego que sí, si entendemos el espectáculo, fuera de toda duda, como instrumento de blanqueo ideológico y social, en el que cualquier cosa, incluida una dictadura que sufren otros, está muy por debajo de las pasiones que genera un espectáculo deportivo . No había más que observar las expresiones de los aficionados. El problema es que la pasión ha subido de nivel económico, lo cual no deja de ser un síntoma. Ir al Mundial de Catar no debe ser barato. Imaginar la inmersión emocional en escenarios más a pie de calle nos da la pauta de la magnitud del desastre.

El Mundial nos ha dejado imágenes cuyo valor sociológico es incalculable, en el sentido de lo manipulables que, como sociedad, podemos llegar a ser.

Hemos llegado a un punto en que la mayoría, atontolinada por eso que llevamos encima y que se llama smartphone o fútbol, da igual, se ha instalado en el pensamiento único de ignorancia globalizada, de la que el Mundial, restando lo que tiene de deporte, es un ejemplo palmario.

Mientras tanto, quienes fomentan el pensamiento único, lo hacen en paralelo con ofertas únicas (diferenciadas, nos venden) para hacer lo que les interesa: negocio.

El nuevo pensamiento es eso: Pensamiento único a cualquier precio, basado en una libertad inexistente, para que unos pocos hagan negocios a lo grande. Esa es la nueva globalizacion dirigida que asume concentraciones económicas por arriba, mientras por abajo se diluye la presión vía un Mundial o la proyección del relato imaginario individual a través de las redes sociales. Todo es parte de lo mismo.