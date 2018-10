Habla, no ignores a tu vecino

Lunes, 8 de octubre. 10:25 de la mañana. Sala de espera de la consulta de traumatología en el hospital cercano a casa. 14 personas de distintas edades, sexo, estrato social y familiaridad. Ninguna habla. Todas miran su móvil. Como necesitando mostrar mi sentido de pertenencia, saco el mío y, como el resto, me pierdo en el sinfín de aplicaciones que reclaman mi atención. No me importa. De hecho, el ver que los demás hacen los mismo me da una cierta tranquilidad. Al fin y al cabo, si todos lo hacen, no debe estar tan mal.

Tristan Harris abandonó hace un par de años su cargo de especialista en Diseño en la compañía Google para fundar una ONG denominada Time Well Spent, algo así como el Tiempo Bien Utilizado. Su obsesión era y es alinear la tecnología con nuestros intereses y no lo contrario, como viene sucediendo en la actualidad. Denuncia el rapto que de forma cada vez más sofisticada están sufriendo nuestras mentes. Porque el móvil y esas pequeñas herramientas llamadas apps nos apartan día a día de la realidad y, de forma progresiva, de la verdad. Nos conduce hacia un mundo ideal (Instagram magnifica la foto perfecta) y sin descanso (YouTube reproduce el siguiente video a los pocos segundos de haber finalizado el actual), donde priman las relaciones virtuales sobre las presenciales. Pero no llegamos. Esto provoca adicción, ansiedad y erosiona nuestra relaciones sociales.

Precisamente estas relaciones son los pilares de nuestra comunidad sea cual sea su escala. Ahora el paradigma de comunidad se llama Facebook. No deja de ser significativo que en tan solo 14 años, se haya convertido en la comunidad más grande del mundo, con 2.230 millones de usuarios activos, esto es, personas que se han conectado al menos una vez en los últimos 30 días, de las cuales, el 94% lo hace por móvil o tableta. Este número es superior a la población de cualquier país y si continúa creciendo a la tasa actual superará a final de año a la comunidad religiosa más importante, la cristiana, a la que pertenecen 2.400 millones de personas. La diferencia es que en Facebook existen más de 6 millones de anunciantes activos, captando nuestra atención continuamente y esto tiene consecuencias.

En la prestigiosa revista Computers in Human Behavior se han publicado varios estudios sobre grupos de norteamericanos intentando concretar estas consecuencias. En el primero de ellos, entre 1.800 jóvenes, se aprecia una asociación lineal clara entre la depresión y la ansiedad con el número de plataformas de redes sociales utilizadas, independientemente del tiempo invertido en ellas. En el segundo, sobre 145 adultos, se afirma que el uso de móvil tiene un impacto negativo en las relaciones de pareja, creando conflictos entre ellas y generando indirectamente una mayor insatisfacción y ansiedad.

Es tal el uso indecoroso del móvil en nuestra sociedad que el mundo anglosajón ha acuñado un término, phubbing, para definir el fenómeno de ignorar a tu interlocutor para prestarle atención a tu móvil. No es de extrañar que se hayan creado a su vez encomiables movimientos de resistencia, como Stop Phubbing. Denuncian hechos como que durante la cena de un restaurante medio se pueden dar hasta 36 casos de phubbing o que el 87% de los adolescentes prefieren comunicarse por texto que cara a cara. Para los ignorantes o maleducados ofrece algunas pautas, como evitar ver el móvil en una entrevista de trabajo, en tu boda o, más grave aún, cuando te presenten a los padres de tu novia.

Entendido, pero ¿qué hacemos? Hay una serie de recomendaciones básicas que nos permitirán liberarnos en parte de esta obsesiva atención: eliminar las notificaciones de las apps, sustituir el color de la pantalla por la escala de grises, dejar en la pantalla de inicio únicamente utilidades (mapas, cámara, notas…), cargar el móvil por la noche en otra habitación o enviar mensajes de voz en vez de textos (evitará malentendidos). Y finalmente, la más drástica de todas: eliminar todas las apps de redes sociales y dejarlas en el ordenador de sobremesa, para más tarde. En realidad, no hay nada urgente en ellas.

Esconde el teléfono en tu bolsillo y disfruta de una charla en el mundo real. Tu mente, tu familia y tus amigos te lo agradecerán.