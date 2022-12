No se ha llegado a un acuerdo sobre Gibraltar, ni se espera. Durante los últimos catorce meses, los negociadores de la Comisión Europea y de Reino Unido han estado viéndose las caras de forma continua, aunque de manera oficial y formal han sido diez las ocasiones en las que se han sentado cara a cara en torno a una misma mesa de diálogo... de sordos. Observando los puntos que separan a las dos partes, solo cabe concluir aquello mismo que Alberto Pérez de Vargas dejó escrito varios meses atrás, puede que años, en estas páginas: Para que haya ese espacio de prosperidad compartida, sin Verja, con una libre circulación de personas y bienes, Gibraltar debería dejar de ser Gibraltar.

Difícil será propiciar un giro en la situación mientras se mantenga este compás de espera, estos controles flexibles que permiten el paso a la Unión Europea de ciudadanos ajenos, por voluntad de sus gobiernos, a la estructura política del continente. Para los gibraltareños, pocas cosas han cambiado desde el referéndum de 2016 porque siguen entrando en España sin que las autoridades policiales les pidan nada más que el pasaporte, sin un control exhaustivo que registre cuánto tiempo están en nuestro país y por qué motivos, como sí se hace con los ciudadanos de otras jurisdicciones en el resto de fronteras europeas.

Este modelo de Gibrexit blando es una anomalía consentida a regañadientes y de forma temporal por el resto de socios de la UE. En las últimas semanas, sin embargo, han entrado en España personas de muchas nacionalidades presentando su pasaporte y una simple tarjeta de embarque a través de la Verja, con la excusa de tener que tomar un vuelo desde Málaga porque sus aviones no pudieron aterrizar en el Peñón a causa del mal tiempo. ¿Acaso las líneas aéreas que operan en el aeropuerto de la colonia no conocen los partes meteorológicos para cancelar los vuelos en esas circunstancias, antes de que despeguen desde Londres los aviones? Se trataba no solo de británicos, sino de ciudadanos de variadas nacionalidades que, para entrar en la UE, necesitan obligatoriamente visados. ¿Quiénes y por qué han asumido en el Ministerio del Interior esa irregularidad? No es una cuestión menor, sino de la seguridad de las fronteras exteriores de la UE.

La propuesta final que el ministro Albares ha puesto sobre la mesa de negociación aborda soluciones a los principales irritantes que han impedido hasta ahora la firma de un compromiso con Reino Unido sobre Gibraltar. A estas alturas de la película queda claro quién ha estado jugando hasta ahora al palo y la zanahoria.

Feliz Navidad.