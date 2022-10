Los principios teóricos del desarrollo sostenible, establecidos a finales del pasado siglo, se basan en la conciliación a escala mundial del bienestar social con el económico y el respeto al medio ambiente. Su puesta en práctica en un territorio tan sumamente sensible en tantos aspectos como el Campo de Gibraltar, castigado medioambientalmente por el desarrollismo industrial de la segunda mitad del siglo pasado y con dos parques naturales y otros parajes singulares por doquier, entraña dificultades especiales. Las estamos observando con los grandes proyectos previstos en la finca Borondo, en San Roque, donde se planea la construcción de un enorme complejo de turismo rural, y en Castellar, donde se prevé levantar La Zagaleta II, a imagen y semejanza de la lujosísima urbanización privada localizada en la cercana Benahavís.

Uno y otro proyecto cuentan con el respaldo de los respectivos ayuntamientos a la vista de que su activación se traducirá en ingresos para las arcas municipales, derivada de las licencias de obra municipales y de los diversos impuestos, y de que generarán numerosos puestos de trabajo entre sus vecinos, pero también porque ambos darán uso racional a unos terrenos de titularidad privada que hasta ahora han tenido un escaso aprovechamiento y casi nulo impacto social y económico en los pueblos.

En otra vertiente, la empresa Exolum prevé invertir 30 millones de euros en Palmones para levantar una planta de tratamiento de residuos de buques, con capacidad para depurar cerca de 550 toneladas de material que, de no recibir ese tratamiento, acabarían en el mar o depositadas en quién sabe que lugar ajeno a toda normativa razonable. Por motivos parecidos a los de sus correligionarios sanroqueño y chisparrero, el regidor de Los Barrios respalda la iniciativa y, como ellos, se ha topado con la oposición de los grupos ecologistas. Que estas organizaciones se pronuncien así entra dentro de su lógica tradicional, según la cual hay que rechazar toda actividad que suponga una mínima alteración del paisaje o que tenga un impacto ambiental, aunque no estaría de más que sus responsables en la comarca aclarasen si, aparte de su modelo Juan Palomo de no comer ni dejar que otros lo intenten siquiera, tienen alguna propuesta de desarrollo sostenible, sin dejar atrás ninguna de las tres patas que componen ese concepto.

El Campo de Gibraltar tiene ante sí la oportunidad de no repetir los errores del pasado en el ámbito de la actividad industrial -y ahí están los proyectos en torno al hidrógeno verde- y también de no imitar los modelos turísticos de masificación de la Costa del Sol y otros puntos del litoral gaditano. Vayamos paso a paso y exijamos a nuestros alcaldes, por ejemplo, que las villas y los nuevos campos de golf no se construyan a costa de esquilmar los recursos hídricos de todos, que aprovechen los ingresos extra para mejorar los centros educativos públicos y que acometan promociones de viviendas protegidas para los jóvenes y las familias menos acaudaladas que ya viven en los pueblos, que falta hace. En definitiva, pidámosles que el crecimiento sea armónico, no ya para que no se haga a costa de nadie, sino para corregir las deficiencias existentes.