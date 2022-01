Carlos Saura cumple 90

Y mamá Rafaela Aparicio, que ya hace tiempo que cumplió los 100, ha sido testigo del aniversario desde la altura de su confortable sillón suspendido en el aire, o quizás aún más arriba, desde el cielo…

Con la Rosa de Oro y de Plata de Montreux; finalista en los premios Emmy, Cannes, Venecia, New York, Tokio, París, BBC, PBS, ZDF, RAÍ etc., pocas producciones han divulgado nuestra cultura como Sevillanas y Flamenco de Carlos Saura.

Recuerdo con nostalgia aquel 5 de enero de 1992, cuando finalizábamos el rodaje de Sevillanas y celebrábamos en el plató el 60 cumpleaños de uno de los más queridos y respetados directores cinematográficos e integrante de aquel fabuloso trío aragonés de oro del cine español: Buñuel, Saura y Borau.

Fue en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en la calle de Alcalá, donde, con la mediación del gran director de fotografía Jose Luis Alcaine, comenzamos Saura y yo nuestra colaboración y que a lo largo de los años ha proporcionado producciones consideradas ya obras maestras del cine musical mundial. Acabada la reunión a altas horas de la noche en el antiguo restaurante Corinto, en Callao, los dos tomamos consciencia de que algo grande, complejo y muy difícil había caído en nuestras manos, y que merecía la pena intentarlo.

¡El mundo flamenco adora a Saura! En Sevilla, las gitanas de la Plaza Virgen de los Reyes que nos surtían de romero y de bienaventuranzas, conocían a Saura por ser el marido de la hija de el "gordo y el flaco" decían. Camarón, decidió al final participar en la película, porque entre todos, con Paco de Lucía a la cabeza, le convencieron que no se podía rechazar al director de Los 10 Mandamientos. A Camarón le fascinaba cuando Moisés con su báculo abría las aguas… Son muchos los días vividos juntos. Cientos las anécdotas e incontables los momentos entrañables para el recuerdo. Carlos Saura ha sido y es mi gran maestro y mi amigo entrañable. Agradezco a la fortuna que pusiera a personas como Félix Rodríguez de la Fuente, Antonio Mercero, Jose Luis Borau, Manuel Gutiérrez Aragón y, especialmente, a Carlos Saura en mi camino.

La películas Sevillanas y Flamenco se encuentran ahora en proceso de restauración y digitalización a 8K en Lasergraphics Motion Pictures Film Scanners, en Los Ángeles Ca., iniciando en marzo en los estudios Abbey Road y Twickenham Films Studios de Londres las nuevas mezclas de sonido. Fla menco hall of fame, así tituló en su día The New York Times refiriéndose a Flamenco de Carlos Saura, que junto con Sevillanas, quizás sean, por su contenido, belleza, calidad y versatilidad de su formato, con múltiples posibilidades de tiempos y metrajes, las dos producciones cinematográficas que mejor puedan representar la Marca Andalucia/España en multitud de pantallas y eventos Internacionales.

Hace 25 años, los más importantes artistas del flamenco, más de 250-la mayoría, por desgracia, desaparecidos- se reunieron bajo la dirección de Carlos Saura y, con la participación de algunos de los grandes técnicos de la cinematografia mundial, con Vitorio Storaro, ganador de 3 Oscar, y José Luis Alcaine (8 Goyas) a la cabeza, crearon unas obras musicales únicas, que entusiasmaron, emocionaron y abrieron un nuevo camino en el cine musical y en el flamenco, dejándonos, además, un legado de valor incalculable.

Todo ello supuso, sin duda, como ya ocurrió en su estreno, una masiva y extraordinaria difusión en los más grandes festivales cinematográficos del mundo, a la vez que su emisión en importantes y numerosas cadenas de TV internacionales. Decenas de millones de espectadores de nuevo admirando nuestro arte más genuino.

Sus contenidos, únicos, pueden, dada su versatilidad y su extraordinaria calidad artística y técnica, dar lugar a la producción de una importante serie de TV de 5 capítulos, con hosts de Talla internacional y en diferentes idiomas; apps enfocadas a las academias de danza, al turismo y a la educación ; proyecciones gigantes de duración variable, en eventos indoor/outdoor; montajes multipantallas realizados por afamados vídeoartistas, con contenidos espectaculares para museos de Arte Moderno, ( Moma, Tate, Guggenheim etc.); importante merchandising etc... Creo que la nueva difusión mundial de nuestro flagship cinematográfico musical andaluz/español, relanzará nuestra cultura y nuestra música, que volverá a brillar y resplandecer en su periplo mundial, y supondrá de nuevo, un rotundo éxito y un extraordinario retorno para las Marcas Andalucía/España en el mundo.

Y allí estaremos de nuevo Carlos, ejerciendo lo que desde un principio fue nuestra tarea auto impuesta y nuestra vocación y nuestro empeño: difundir la cultura y la música española por el mundo.

Hoy levanto mi copa por ti, y como diría nuestro querido Vitorio: cent'anni