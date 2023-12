Vamos camino del primer cuarto de siglo y aunque nos hemos acostumbrado a oír las palabras “progreso” y “modernidad”, en muchos asuntos no se ha dado el salto a la acción. Los cambios sobrevenidos a nuestra sociedad por el incesante movimiento migratorio abren un debate que concierne a muchos sectores de nuestra sociedad. Andalucía es un óptimo ejemplo de la diversidad cultural generada a lo largo de decenios y siglos. Ningún andaluz puede negar que somos un mosaico de pueblos cuyos sucesivos tránsitos han dejado huella no sólo en la extensa geografía andaluza, sino también en linajes y familias. Históricamente se demuestra la íntima unión existente entre personas y civilizaciones de orígenes distintos.

En particular la inmigración es un fenómeno que a España en general y a Andalucía en particular ha dado un vuelco étnicamente hablando. La llegada masiva de inmigrantes configura una realidad humana y social a la que no podemos permanecer indiferentes. A fecha de hoy muy pocos se extrañan de encontrarse en plena calle a personas de origen diverso. La pujante actualidad ha engarzado a innumerables ciudadanos en medio de las circunstancias. Somos conscientes de que en el mundo laboral continúan preponderando severos prejuicios; sin embargo, las condiciones y la resistencia exigidas para ciertos trabajos mueven la balanza hacia una población inmigrante de origen africano.

La Navidad hace que reaflore el sentimiento fraterno y solidario. La misma Adoración de los Magos al Niño Jesús representa indiscriminadamente la diversidad como ejemplo hermoso de un espíritu universal. Estampa ésta donde quedan desterrados esos prejuicios de superioridad étnica. Pero hete aquí que las cabalgatas de los Reyes Magos siguen aferradas a una costumbre absolutamente inapropiada para los tiempos que corren: pintar de negro la cara de un blanco que encarna al rey Baltasar. La población acoge sonriente ese hábito que se repite todos los años. Además, dicho rey lo caracteriza siempre una persona destacada de la ciudad, generalmente un blanco. Si los andaluces compramos vajilla en una tienda de chinos e incluso adquirimos pulseras vendidas por negros a pie de calle, ¿qué inconveniente hay que en nuestras cabalgatas vaya un Baltasar sin la cara pintada?

¿Qué sentirán los niños al coger los caramelos venidos de las manos de quien ha podido soñar a lo grande en un día?

¿No ha llegado el momento de apelar al sentido común? ¡Qué bonito sería contar con un negro subido al trono en la comitiva del cinco de enero! Si este Baltasar es un inmigrante que sufrió y lloró al dejar su tierra, su familia y su casa, seguro que encontrará en los ojos y los rostros de cientos de niños que no pestañean a su paso la luz de esa estrella que vieron y amaron los Magos de Oriente en su largo caminar. Pensemos un momento en la felicidad que ese varón negro puede sentir al desfilar por toda una ciudad y también al repartir caramelos a un pueblo rebosante de ilusión. ¿Qué sentirán los niños al coger los caramelos venidos de las manos de quien ha podido soñar a lo grande en un día?

Si hemos apostado por cambios significativos que han supuesto una evolución para nuestra sociedad, mostrémonos ahora proclives a incorporar a nuestras tradiciones ese elemento que puede nivelar grandes desigualdades aún existentes entre nosotros.

Independientemente de los conflictos que a menudo surgen por una falta de reciprocidad entre personas y culturas, hemos visto cómo la convivencia y la integración se han unido al aprendizaje y la colaboración en nombre de la paz. Ésta es sin duda la cumbre de un encuentro navideño.

Lo de la Cabalgata puede ser para la mayoría algo simplemente anecdótico. No obstante, educar a los niños en este clima es una esperanza en medio del gran proyecto de eliminar fronteras. Un paso adelante promete muchos frutos en el sueño colectivo de un mundo mejor.