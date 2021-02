Bahía de Algeciras - Bahía de Cádiz: ¿Una oportunidad perdida?

En su día, aunque no podía influir, me temo que ahora tampoco, estuve en contra de la proliferación de aeropuertos en Galicia, cuando se defendía que tenía que haber más de uno. Era la época de los inicios de Peinador (Vigo) y Alvedro (La Coruña), cuando teníamos uno, el de Labacolla, en Santiago, al que solo había que dotarlo de medios tecnológicos y de una buena comunicación con las principales ciudades gallegas. No necesitábamos más aeropuertos. Estoy hablando del año 1970, es decir hace cincuenta años. Bueno, ya saben lo que pasó.

Quién me iba a decir que después acabaría fijando mi residencia en el Sur, en el Campo de Gibraltar, en Algeciras, cosas de la migración gallega, y además marino mercante, profesión por la que me decanté después de que cayera en mis manos un libro que de alguna forma marcó mi vida, Luiso, (María, matrícula de Bilbao), en el que el protagonista, Luiso, se embarca en el buque como plan de formación para el futuro. El armador era su abuelo, siendo un chaval de 15 años. ¡Qué gran universidad para ese chaval! Ya han pasado casi 60 años, de los cuales 17 han sido en la Universidad del Mar, y aún recuerdo la amistad que Luiso forjó con el jefe de máquinas.

Hoy, cuando llevo más de 45 años viviendo aquí, sigo manteniendo la misma opinión, no ya con los aeropuertos, trenes AVE, etc., sino también con las más de 27 autoridades portuarias que tenemos en este país. Sí, leen bien.

La semana pasada el mundo marítimo portuario se despertó con una noticia, la cual ha tenido muy poca repercusión en la zona. Me atrevería a decir que no es conocida por una amplia mayoría de los campogibraltareños. Me estoy refiriendo a la fusión de los puertos de Amberes y Brujas, dos ciudades distantes 100 kilómetros y a poco más de una hora en coche.

"La situación de Algeciras y Cádiz tiene mucha similitud con la de Amberes y Brujas: las dos están en la provincia de Cádiz, las dos distan 100 kilómetros y están a poco más de una hora por carretera"

Este proceso no se ha iniciado ahora. Empezó en año 2018, pero sí es ahora cuando se ha tomado la decisión definitiva: la fusión entre las autoridades portuarias de Antwerpen (Amberes) y Zeebrugge (Brujas), que convierte al puerto de Amberes-Brujas en el primer puerto, no de Flandes, sino en el primer puerto de Europa, por delante del de Rotterdam.

La situación de Algeciras y Cádiz tiene mucha similitud con lo anterior: las dos están en la provincia de Cádiz, las dos distan 100 kilómetros y están a poco más de una hora por carretera. Algeciras, además, es el primer puerto español en cuanto a volumen en toneladas y esta hipotética fusión, Algeciras-Cádiz, posibilitaría la utilización de sinergias y aprovechamiento de otros tráficos para ambas ciudades. En definitiva, haría más fuertes a ambos puertos y, por tanto, generaría más riqueza, ayudando a reducir el gasto publico.

Desconozco si este tipo de proyecto fue contemplado en la elaboración del Plan Estratégico de la OPPE, que en mi opinión debería haber sido así. El sistema portuario español no puede ser gestionado como hasta ahora. Tenemos 46 puertos de interés general gobernados por 28 autoridades portuarias y vivimos en un mundo globalizado, lo queramos o no. Se han fusionado navieras, bancos, etc., por no hablarde la reducción de ayuntamientos en algunos países como Francia e Italia. Pero no, aquí seguimos anclados en un sistema que lamentablemente no funciona, bueno a lo mejor funciona como retiro dorado para los partidos políticos, ustedes me entienden.

"Tenemos 7.661 kilómetros de costa, entre peninsulares e insulares, pero desgraciadamente como ciudadanos vivimos de espaldas al mar, desde hace muchos siglos, lo cual es lamentable cuando más del 90% del trafico comercial mundial se realiza por vía marítima"

Tenemos 7.661 kilómetros de costa, entre peninsulares e insulares, pero desgraciadamente como ciudadanos vivimos de espaldas al mar, desde hace muchos siglos, lo cual es lamentable cuando más del 90% del trafico comercial mundial se realiza por vía marítima. Por no tener, no tenemos un ministerio del mar, cuando se celebran ahora los 500 años de la vuelta al mundo por una expedición española, culminada por Juan Sebastián Elcano. ¿Hacen falta más motivos?

Si yo fuera influyente o tuviera capacidad de influir, ya hubiera puesto sobre la mesa esta opción. No se trata de ir en contra de nadie, pero Algeciras y Cádiz con esta fusiónganan y, por tanto, ganamos todos. Y ahora que ya se vislumbra la autorización para la ampliación norte del Puerto de Valencia, con más razón todavía. Como el caso de Amberes y Brujas, esta fusión debería ir más allá de la suma de toneladas y centrarse en la sostenibilidad, la resiliencia y el liderazgo en la transición en la que nos encontramos.