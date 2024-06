En estas últimas elecciones europeas una de las novedades ha sido la irrupción de Alvise Pérez. El fenómeno no es nuevo pues también Ruiz Mateos logró el acta de parlamentario europeo y probablemente con la misma finalidad: el blindaje judicial. Y quizá también es signo de nuestro tiempo que personajes poco edificantes sean elegidos para altas magistraturas. Ni Alvise es chiquilicuatre ni el Parlamento Europeo es Eurovisión. Allí se decide nuestro futuro en agricultura, medio ambiente, energía, transporte. ¿Qué sabe de esto un influencer? Este personaje es desconocido para una inmensa mayoría. Obviamente hay una cuestión generacional. El dominio de Alvise es Telegram o TikTok, no WhatsApp o Facebook. He de reconocer que he tenido conocimiento de Alvise a través de amistades abducidas por este sujeto. Extraña sociedad esta donde seguidores en canales de Telegram se transforman en votos: Alvise en Telegram tiene más de 480.000 seguidores –en 2021 eran 50.000—, más que cualquier partido político (Vox, 44.000; Podemos, 21.454; PSOE, 6.428; Sumar, 6.000; PP, 5.644). Estos datos deben también hacer reflexionar a los partidos tradicionales de que hoy no son suficientes las campañas de carteles, mítines y buzoneo en una web-democracia. Es urgente que se adapten a los nuevos tiempos con equipos capacitados.

Nihil novum sub sole (nada nuevo bajo el sol). Los políticos advenedizos demagogos en la antigüedad fueron descritos generalmente como figuras políticas de grandiosas ambiciones y escasa moral. Los precursores de Alvise en Grecia son Cleón, Alcibíades, Cleofonte e Hipérbolo. En Roma, Tiberio Graco, tribuno de la plebe, inició una feroz lucha contra el Senado, al que identificó como enemigo del pueblo. “.... Combatís y morís solo para procurar lujo y riqueza a los otros”. Son los precursores de Alvise. Qué casualidad que ese discurso contra la casta se repite en todos los no demócratas (Hitler, Chávez, Iglesias). El sistema está corrupto y yo os voy a salvar de él. Yo puro y los demás todos ladrones corruptos. Dios nos libre de estos profetas que quieren salvar la humanidad.

A mi entender Alvise incurre frecuentemente en descalificaciones genéricas, difamatorias y a menudo sin pruebas. La misma noche electoral acusó de graves irregularidades y que su papeleta no estaba en muchos colegios. ¿Graves irregularidades en España con interventores y apoderados de todos los partidos? Una conspiración con participación extraterrestre es la Alvise-explicación. Su discurso me parece inaceptable en las formas. Roza las calumnias cuando imputa de forma genérica el robo entre otras lindezas. O afirma que ahora sí es posible mandar a la celda al Presidente. El principal objetivo no puede ser meter en la cárcel al adversario político. El sistema no puede descalificarse globalmente, pues la corrupción (que es inherente al ser humano) no es predicable del Estado, ni de toda la clase política. El voto a Alvise es el voto de ira; del hígado. ¿Dónde están las soluciones? ¿Dónde está el programa o el ideario más allá de la ira?

Esa simplificación demagógica populista apela al hígado pero no resuelve nada. Ese discurso de la casta fue utilizado por los nazis o Podemos. Y ciertamente vimos jerarcas nazis viviendo en la opulencia o a los lideres de Podemos viviendo en un casoplón ¿Qué ha cambiado nunca el demagogo que toca poder?

Desgraciadamente no se puede convencer a quien se deja llevar por el hígado porque entramos en el campo de las creencias. Quien cree que las pirámides fueron construidas por extraterrestres o que las torres gemelas o el Pentágono fueron atacados por los propios servicios secretos americanos no es fácil de llevar a un debate racional. La función primordial de nuestra defectuosa democracia es permitir la alternancia en el poder de modo pacífico (pregunten a los rusos cómo cambiar de régimen sin democracia). La división del voto solo puede eternizar a Pedro Sánchez en el poder hasta 2050. A mi juicio, su salida democrática del poder es una necesidad de orden público por el deterioro institucional y económico. Un presidente que pone a su servicio el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional y la propia política internacional de España merece ser mandado a su casa en unas elecciones. Por eso Pedro Sánchez es el primer y más devoto seguidor de Alvise y Abascal. De tonto no tiene un solo cabello. Mi amigo británico-sevillano David me dice que “se acabó la fiesta” en inglés es “Party is over”, pero curiosamente también significa “partido sin futuro”.