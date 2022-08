Abogacía y discapacidad

Recientemente, los Colegios Profesionales de abogados de Cádiz y Sevilla, entre otras corporaciones profesionales, han decidido por mayoría de votos de sus miembros, mantener su nomenclatura tradicional y desoír las recomendaciones de denominarse Colegio de la Abogacía, que según quienes defienden está última opción, no es tal recomendación, sino una norma de obligado cumplimiento que no cabe ni siquiera decidir por votación ya que es consecuencia imperativa de la Ley de Igualdad de Género de 2007, o de lo que ya dispone el Estatuto General de la Abogacía. Se cambia el nombre y punto, dicen. Y así, se han expresado Amparo Rubiales y María Díaz Ramos en este periódico días atrás. Lo que la ley impone no se vota. Cierto. Con la Monarquía Parlamentaría debe pasar igual: lo dice la Constitución y por tanto nada de referéndum republica sí o no. Aunque igual en este extremo ya no están de acuerdo mucha gente. Pero dejémoslo estar.

Alabo el ahínco con que estas mujeres trabajan por visibilizar en el lenguaje al género femenino. El lenguaje no es neutro. Tan importante es lo que se dice como lo que no se dice y la forma en que se dicen las cosas. Las personas feministas insisten en la idea de que no se debe economizar en el lenguaje. A las mujeres hay que visibilizarlas. Las mujeres tienen que estar presentes en la realidad política, social, económica de la comunidad... En todos los ámbitos, sí.

Pero ¿quién se ocupa y preocupa de visibilizar y hacer presentes en la realidad política, social, económica… de España a las personas con diversidad funcional? ¿Es un colectivo de menos merecimiento que ellas? En este colectivo hay personas (da igual si son hombres o mujeres, quizás las mujeres más) que gramaticalmente hablando también, están discriminadas o son tratadas despectivamente. Empezando por la misma Carta Magna que todavía mantiene en su artículo 49 la expresión disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Y siguiendo por muchos ayuntamientos que reservan plazas de aparcamiento para "minusválidos" o señalan la "puerta de atrás" para el acceso a sus oficinas (por ejemplo el de Algeciras en calle Ancha) a personas con movilidad reducida; es de suponer porque es más barato que adaptar la entrada principal por donde entran las personas que no van en silla de ruedas o con muletas. Otro ejemplo: quien acuda a la ciudad de la Justicia en Málaga en coche y desee aparcar enfrente, en un solar que hay ex profeso, comprobará que al acceder al solar le entregan cuando paga más de un euro, un tique expedido por la "Asociación Nacional de Inválidos Civiles". Y quienes deseen acudir a la sede del colegio de abogados de Cádiz en Algeciras: olvídense si van en silla de ruedas, sean o no abogados o abogadas: ¡han de superar siete escalones para acceder al ascensor que les subiría a la segunda planta que es donde se encuentra la sede colegial.

Repito: es encomiable que se pretenda el cambio de denominación en las corporaciones profesionales, aunque haya mujeres que quieren seguir siendo abogados y médicos, y no abogadas y médicas. Pero me inquieta tanta preocupación por este tema y sin embargo sigan siendo preteridas las personas con diversidad funcional a quienes todavía se les nombra como discapacitados, disminuidos o minusválidos, generalizando así un aspecto de su diversidad, y obviando y ocultando otras muchas capacidades que esas personas tienen pero que se les oculta en el lenguaje a la hora de hacerlas visibles.