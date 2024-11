Trump: una victoria contundente y preocupante

Las elecciones celebradas el martes en Estados Unidos han dado una victoria contundente al candidato republicano, Donald Trump, que vuelve a la Casa Blanca que abandonó hace cuatro años tras el asalto al Capitolio que él mismo alentó en un intento enloquecido de revertir su derrota de 2020. El veredicto de las urnas es inapelable. Trump ha ganado en el colegio electoral que designa al presidente, pero también, con mucha amplitud, en el voto popular y ha logrado una mayoría de control en la Cámara de Representantes y en el Senado. El nuevo presidente va a tener un poder casi absoluto para aplicar sus políticas porque así lo han querido los estadounidenses. Sus recetas populistas, extremistas y xenófobas pueden producir más o menos rechazo desde el punto de vista de los fundamentos democráticos, pero no cabe duda de que es legítima desde todos los puntos de vista y refleja la mentalidad de la sociedad que lo ha elegido. Ello no obsta para que la presencia de Trump en el Despacho Oval deba ser considera un elemento de desestabilización muy preocupante que puede afectar, incluso en el corto plazo, a los delicados equilibrios geoestratégicos mundiales. Trump amagó en su primer mandato por acabar con el papel que había jugado Estados Unidos como garante de la seguridad de Occidente. Ahora caben pocas dudas de que lo hará. La Europa que representan la UE y la OTAN ha perdido estas elecciones y Vladímir Putin tiene motivos para estar satisfecho porque el flanco europeo se debilita y su posición mejora claramente en la guerra de Ucrania. Se abren tiempos complicados y peligrosos en el panorama internacional, aunque hay que esperar que el pragmatismo se imponga en Washington. De lo que no cabe ninguna duda es que la victoria contundente de Trump abre las puertas al crecimiento del populismo y el extremismo en todo el mundo. En Europa es una ya una ola que se ve con preocupación. A partir de ahora va a ser todavía más alta.