El respiro estadístico de los precios

El Índice de Precios al Consumo (IPC) registró en marzo un fuerte descenso en su tasa anual hasta situarse en el 3,3%, el mejor dato desde agosto de 2021. En febrero, la inflación se situó en el 6%. Falta la confirmación definitiva, a mediados de este mes, de este indicador adelantado por el Instituto Nacional de Estadística. Una buena noticia, pero con letra pequeña, que de momento impide lanzar las campanas al vuelo y menos aún anticipar que el problema ya se ha embridado. El desplome se debe a la caída de los costes de la energía y los carburantes que justo ahora hace un año habían alcanzado las peores cotas impulsados por el inicio de la invasión de Ucrania. Así que se trata de un respiro estadístico al eliminar el pésimo dato interanual. Pero en realidad los precios subieron cuatro décimas el último mes. Y la denominada inflación subyacente, la que no contempla los productos energéticos y los alimentos no elaborados, se sitúa todavía en un 7,5%. Y sólo hay que recordar que hace treinta días la subida de la cesta de la compra en Andalucía registró un incremento acumulado de un 18%, un desfase que ataca todos los bolsillos y, en particular, los de las familias con menores posibilidades económicas. Y en este apartado sí que ya se manejan cifras definitivas que permiten evaluar el coste real de esta crisis para la población. Los propios estudios del INE permiten asegurar que la inflación fue la principal responsable de que la renta de los hogares españoles bajara un 3,1% el año pasado. Y eso pese al crecimiento de un 5,5% del PIB de la economía española y del fin de las restricciones, el incremento de las contrataciones y las moderadas subidas salariales que se acordaron en numerosos sectores. Ni siquiera con cifras similares en este año las familias lograrían recuperar su capacidad adquisitiva previa a la irrupción de la pandemia del Covid. Todas las medidas adoptadas hasta ahora se han mostrado insuficientes para corregir el desfase.