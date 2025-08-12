Putin intentará culpar a Ucrania de la guerra

El temor expresado por varios líderes europeos sobre la exclusión de Ucrania de la próxima reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin obedece al intento de Rusia de convencer a la Administración norteamericana de que Zelenski es el principal obstáculo para la paz. Putin es un negociador tan hábil como Trump, entiende muy bien cuál es su psicología y ha sabido aguantar las presiones de la Casa Blanca, cuyo objetivo era acabar con esta guerra cuanto antes. Aunque los frentes en Ucrania están muy estabilizados y la guerra, casi empantanada, los rusos han logrado significativos avances este verano, lo que indica que Putin ha sabido esperar a obtener el mejor marco para proponer a Trump un acuerdo de paz que pase por la cesión de una parte de los territorios ocupados por Moscú en Ucrania. Si lo que queremos es hacer un análisis realista de las posibilidades de paz, hay que considerar, en efecto, que éstas pasarán por una ocupación rusa de una parte de Ucrania, más o menos consentida, pero esto no debería producirse si Ucrania no obtiene garantías reales de seguridad por parte de Estados Unidos. La Rusia de Putin, que se ha ido anexionando territorios en Ucrania, Crimea y Georgia, no es de fiar, de tal modo que la única garantía puede darla la integración en la OTAN. Y esto es algo que parece que Putin no aceptaría, puesto que la invasión frustrada de Ucrania está relacionada con el intento de Kiev de asegurarse un escudo protector de Occidente y el objetivo de Moscú es recuperar la posición geoestratégica que perdió con la disolución de la Unión Soviética. Si Putin convence a Trump de que Zelenski es un obstáculo, y algo de esto ha conseguido si recordamos la bochornosa riña de la Casa Blanca de febrero pasado, la Administración norteamericana estaría tentada de ir retirando la ayuda militar a Ucrania. Por eso es necesario que Zelenski participe en ese encuentro, presencia que la Casa Blanca no descarta del todo.