¿Psicosis de guerra?

Europa se enfrenta a una situación que no tiene precedentes desde el final de la II Guerra Mundial. Estados Unidos ha dado por concluido el sistema de protección que garantizaba su seguridad geopolítica al mismo tiempo que se enfrenta a la amenaza expansionista de Rusia. No se trata de una amenaza difusa, sino muy real como ha demostrado la invasión de Ucrania. Es, por tanto, lógico que Europa vea esta situación como un cambio sustancial al que tiene que hacer frente con sus propios medios. Dentro de las políticas que se ve obligada a implementar, junto a la del reforzamiento de sus estructuras militares, está la de concienciar a la población sobre los nuevos riesgos a los que se enfrenta. Pero de ahí a crear la psicosis colectiva de que se está al borde de un conflicto armado de grandes dimensiones media un abismo que sería irresponsable recorrer. Las últimas recomendaciones, emanadas de la propia Unión Europea, sobre la necesidad de que los ciudadanos se pertrechen en sus domicilios de todo lo necesario para aguantar 72 horas aislados e incomunicados del exterior han contribuido a incrementar esa psicosis de un modo bastante irresponsable. No cabe duda de que ante cualquier eventualidad es conveniente que en los domicilios haya una mínima reserva estratégica de alimentos y otros bienes de consumo. Se demostró en las primeras semanas de la pandemia y se volvió a poner trágicamente de relieve durante la dana en la Comunidad Valenciana. Esas recomendaciones deberían hacerse por parte de los servicios de protección civil con cierta periodicidad. Pero ligarlas, como se ha hecho en esta ocasión, a un posible escenario bélico es contraproducente. La UE debe de buscar otros medios para trasladar a la población la constatación de que las cosas han cambiado y de que ahora la seguridad pasa a ser una prioridad a la que todos debemos atender. Agitar el fantasma del miedo nunca ha sido una buena táctica y en esta ocasión es particularmente peligrosa.