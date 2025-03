El problema no es la deuda, es la financiación

El debate sobre la condonación parcial de las deudas a las comunidades autónomas no puede ocultar que la inmensa mayoría de las regiones no tienen un problema de deuda, sino de financiación. Y que el actual sistema que regula los ingresos de las autonomías está desfasado, es injusto y constituye un agravio para algunas de ellas, de forma muy significada Andalucía. María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, lo sabe perfectamente. Es justo lo que defendía cuando era la consejera de la Junta responsable de esta cuestión y se enfrentaba, con esos argumentos, a Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda del Gobierno que presidía Mariano Rajoy. El problema es que Montero lleva ya más de seis años al frente de la cartera de Hacienda en el Ejecutivo de Pedro Sánchez y no ha dado ni un solo paso para cumplir lo que exigía desde Andalucía. En ese sentido, las críticas políticas y las acusaciones de falta de coherencia que está recibiendo Montero entran dentro de lo razonable. El cambio del sistema de financiación autonómica debería de ser una tarea urgente del Gobierno y debería haberla hecho hace ya bastantes años. Las pérdidas para Andalucía se cifran en decenas de millones de euros y afectan a la calidad de sus servicios públicos. Todo ello no obsta para que se reconozca, al margen de otras consideraciones, que una reducción significativa del endeudamiento es una medida que puede ayudar a las autonomías a hacer más efectiva su gestión. Aunque se haya formulado para cumplir una exigencia política de los socios separatistas del Gobierno. Una cosa no es incompatible con la otra.