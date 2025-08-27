Pirómanos, incendiarios y mucha negligencia

Si el Gobierno ha buscado con la propuesta de pacto de Estado sobre el cambio climático un modo de causar división entre sus posiciones y los de la oposición, el PP ha contestado con un plan poco meditado, fruto de las prisas y salpicado de algunas ocurrencias como la creación de un “registro nacional de pirómanos”. El peor mes de agosto en cuanto a incendios forestales ha dejado varias lecciones que no convendría ni olvidar ni malear en función de los intereses partidistas. Desde que se modificó la ley forestal para impedir la recalificación de los terrenos afectados por los fuegos, ha caído la intencionalidad como causa de los siniestros. Según el último informe de la Fiscalía, un 69% de los incendios forestales tiene su origen en negligencias y descuidos; un 24% están causados por incendiarios, y menos de un 1% correspondería a lo que, literalmente, son pirómanos, personas con un trastorno mental muy determinado. Es cierto que los incendiarios suelen ser reincidentes, porque en muchas ocasiones son personas que meten fuego al monte para buscar pastos en invierno, pero la mayor parte de los detenidos este verano son trabajadores que estaban en el campo y causaron el siniestro por una negligencia o por un descuido. En demasiadas ocasiones, y desde hace años, hay una tendencia de los dirigentes políticos a eludir responsabilidades con el señalamiento de supuestos terroristas medioambientales, escurridizos pirómanos y mafias incendiarias de las que nunca se vuelve a saber. El servicio medioambiental de la Guardia Civil hace un buen trabajo en cada uno de los incendios, pero es cierto que es muy difícil averiguar la causa concreta de cada uno de los siniestros. En cualquier caso sí está demostrado que la ausencia de desbroces en invierno, el aumento de la vegetación y el cambio climático no originan el fuego en sí, pero sí agrava un fenómeno que va en aumento.