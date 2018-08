Las pensiones sí son una prioridad

El gasto en pensiones ha dejado una factura histórica en agosto: la Seguridad Social ha tenido que desembolsar más de 9.218 millones para hacer frente al aumento acordado por el anterior Gobierno del PP y el PNV (1,6%), la revalorización de las pensiones mínimas (3%) y la ampliación de la base reguladora de las de viudedad (del 52% al 56%). El resultado ha sido un incremento de casi un 5%, una cifra que no se había visto en los últimos cinco años y que es la más alta en la historia de la democracia española en un solo mes. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ve sin embargo un futuro "halagüeño", confía en el debate que se ha impulsado en el seno del Pacto de Toledo para alcanzar acuerdos y advierte, incluso, de que sería un error lanzar el mensaje a la ciudadanía de que "el futuro de una pensión digna pasa por hacerse un plan privado de pensiones". Con todo, reconoce la urgencia de "tomar medidas" para garantizar su sostenibilidad a medio y largo plazo. La realidad es que el dato de agosto se presenta como una preocupante señal de alerta sobre la asfixia y el agotamiento del actual sistema. La vinculación de las pensiones a la subida del IPC -la exigencia que los propios jubilados han llevado durante meses a las calles- se traducirá este año en 1.800 millones extras y la factura se consolidará y será mayor cada año si se mantiene la actual subida precios. Al margen de coyunturas de expansión o retraimiento, las pensiones son la principal fuente de ingresos de muchas familias españolas. La situación del mercado de trabajo hace que las cotizaciones a la Seguridad Social no sean suficientes para afrontar el gasto y que la hucha de reservas no deje de mermar. Consciente de ello, el Gobierno propone mirar a Europa para buscar fórmulas que garanticen la viabilidad del sistema a largo plazo. En Francia, por ejemplo, se ha creado un "impuesto especial" y en Alemania o Bélgica hacen frente al déficit a través de los impuestos generales. Son dos posibles opciones. Aquí se sitúa el verdadero debate y el desafío real si España quiere blindar uno de los puntales de nuestro de Estado de bienestar. Todos los partidos, incluidos los nacionalistas, son conscientes de la importancia social y el papel estratégico que suponen las pensiones en nuestro modelo de conveniencia y en la propia salud de la economía. España no se puede permitir más dilaciones, demagogia ni populismo; hacen faltan borradores de propuestas técnicas viables sobre la mesa y firmeza en la toma de decisiones. La factura va a seguir subiendo, pero es una responsabilidad de todos que seamos capaces de pagarla. Sería un fracaso histórico dar pasos atrás.