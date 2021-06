El peligro de los brujos

En una entrevista concedida al Grupo Joly, el ya líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha mostrado su compromiso de hacer una oposición constructiva que busque lo que denomina una "estabilidad crítica", más "discursiva" que efectista. En general, se puede interpretar que el todavía alcalde de Sevilla pretende desarrollar un estilo lejos de la crispación, incluso ya se muestra dispuesto a llegar a acuerdos con el presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno, en cuestiones trascendentales como el reparto del Fondo Europeo de Recuperación. Todos los que conocen a Espadas saben de su estilo moderado, tanto en las formas como en el fondo, por lo que es lícito pensar que no estamos ante una mera retórica para quedar bien ante los lectores, sino que su verdadera intención es la de hacer una política responsable y educada. Otra cosa, claro, es que le dejen. Por desgracia, muchos líderes políticos son hoy meros transmisores de consignas elaboradas por asesores obsesionados con la demoscopia y la visibilidad en las redes sociales; gabinetes de politólogos y expertos en comunicación que sólo son capaces de pensar en el presente y en la i intención de voto, que elaboran ideas con la sola intención de subir en las encuestas, muchas veces sin pensar en sus verdaderas consecuencias. El populismo no es ni mucho menos patrimonio exclusivo de los partidos radicales, sino que ha impregnado buena parte de la praxis política, también de las llamadas formaciones sistémicas. No dudamos que Espadas tenga buenas intenciones y quiera adornar su liderazgo de un estilo moderado, pero para eso tendrá que evitar a los brujos de la politología, aquellos a los que les importan más los resultados inmediatos que el hacer una política sostenible que beneficie tanto al candidato como a los ciudadanos. Al igual, Juanma Moreno debe evitar que la crispación que existe en el Parlamento nacional contamine en exceso la política y el debate andaluz. Tanto el popular como el socialista tienen un talante dialogante, ahora lo importante es que ejerzan su liderazgo y no se dejen llevar por otros intereses que nada tienen que ver con los de Andalucía.