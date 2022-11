Unos paros no justificados

La llamada Plataforma de Defensa del Transporte ha vuelto a convocar unos paros indefinidos en el sector a partir del próximo lunes. Hace ocho meses, este mismo grupo logró paralizar algunos de los centros logísticos del país y provocó el desabastecimiento en algunos productos frescos, a pesar de que no está representado en el Comité Nacional de Transportes por Mercancías, que es el interlocutor del sector con el Gobierno. No se puede caer en el mismo error que entonces, cuando la ministra Raquel Sánchez tardó demasiado en recibir a los líderes de esta plataforma. No obstante, cabe subrayar que el Gobierno aprobó, entonces, un real decreto para impedir que el gremio trabajase a pérdidas y destinó 450 millones de euros al sector. De hecho, la plataforma no llegó a desconvocar los paros, sino que sus protestas se fueron difuminando. Ninguna de las grandes patronales del transporte secunda los paros y éstas, como defiende el Gobierno, sostienen que es necesario más tiempo para que se noten todos los efectos del real decreto. La ministra ha pedido a este grupo, que es minoritario, que formalicen las denuncias cuando observen infracciones del real decreto, pero que también escuchen a los propios representantes del sector del transporte. A las puertas de la campaña de Navidad, España se enfrenta al riesgo de una obstaculización general del flujo de mercancías que dañaría a la distribución, al consumo y, probablemente, al encarecimiento de los productos frescos. Es preciso que el Ministerio de Transporte se abra al diálogo, pero en estos momentos no caben unos paros que perjudicarán al conjunto del país y que, además, no refrenda la mayoría del sector. También es necesario que se aclaren las intenciones políticas de la Plataforma de Defensa del Transporte, liderada por un camionero que ya no ejerce esta actividad, pero que es capaz de poner en jaque a un Gobierno.