Un panorama poblacional muy complicado

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de publicar su proyección de población para el año 2038 y 2074, y el panorama que dibuja resulta muy preocupante porque el crecimiento casi se detiene mientras que el conjunto envejece sin que el factor renovador, que es la inmigración, tenga la suficiente potencia para revertir este fenómeno. Dentro de 15 años, España tendrá 5,1 millones de personas más y en 50 años, 5,9 millones sobre los actuales, lo que indica un parón preocupante del crecimiento al final de este tramo. A la vez, la población de más de 65 años, que ahora supone el 20,4% del total, pasará a ser del 30%, y en varias comunidades autónomas serán casi cuatro de cada 10. El informe indica que territorios como Galicia, Extremadura, Asturias y Castilla y León perderán habitantes de modo neto, mientras en el caso andaluz serán las provincias de Córdoba y de Jaén las que se sitúen en esta franja negativa. De hecho, Málaga y Almería son las únicas que expresan cierto vigor poblacional, debido a la inmigración. Hay que tener en cuenta que la población nacida en España, que hoy representa al 82%, será del 61% en 50 años. La publicación de la proyección del INE debe servir para implementar nuevas políticas que mejoren este déficit poblacional y, a la vez, sitúen a la inmigración como un fenómeno necesario que debe ser tratado adecuadamente para limar los efectos negativos que conlleva. Esta visión positiva sobre los flujos migratorios no es incompatible con las políticas de fomento de la natalidad que no han sido olvidadas o no han dado resultados, y eso pasa por las ayudas a las familias con hijos y otra visión sobre la maternidad y la paternidad. El INE apunta en otro informe también publicado esta semana que los hogares con más de un hijo son excepcionales y que ello lleva a un aumento de la soledad. En un tercio de los hogares españoles sólo vivirá una única persona.