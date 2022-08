Una oportunidad para España

España no es un productor de gas, pero sí es una gran plataforma para recibir y distribuir este combustible, tanto en su estado natural como el licuado. Ha sido la amenaza, cumplida, de Rusia de cortar el gas natural, lo que ha llevado a los países de la Unión Europea a una reconsideración de lo que debería haber sido la red energética más segura del continente. Alemania ha mirado más allá de los Pirineos ante un invierno que se presenta duro por el corte de gas de Rusia, y se ha dado cuenta de que Francia tenía estrangulada la comunicación energética con la península ibérica. El proyecto de gasoducto de España con Francia que atraviesa la cadena montañosa por Cataluña -el Midcat- se paralizó por una combinación de circunstancias que, cuando menos, se pueden tachar de cortas de mira. A Francia no le interesaba, porque exporta energía procedente de sus centrales nucleares; Bruselas se desinteresó porque el gas natural es un combustible fósil, aunque menos contaminante que el carbón y el fuel, y el propio sector juzgó que el precio resultante iba a ser tan alto que no entraría bien en el marcado. Esto ha cambiado, Alemania se ha dado cuenta de que la seguridad va a de la mano de unas fuentes diversificadas de energía. Francia lo aceptará y el Gobierno español está en disposición de proseguir con un proyecto al que le faltan algo más de 200 kilómetros de tubería. Es una oportunidad recobrada para España y para Andalucía, ya que por Cádiz y Almería entran los dos gasoductos que traen combustible desde Argelia. El que pasa por Marruecos sirve ahora para enviar gas, en sentido contrario, al país vecino, lo que muestra el beneficio de contar con esta red con independencia del suministrador. Varios puertos andaluces cuentan con plantas de regasificación, lo que permite importar gas natural licuado en buques metaneros para la posterior distribución. Es necesario aprovechar la crisis con Rusia para finalizar el Midcat y ampliar la vista sobre más conexiones.