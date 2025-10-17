Objetivo: evitar más sobresaltos

La asunción por parte de Antonio Sanz, que ya era titular de una Consejería con múltiples atribuciones, de la gestión de Salud debe interpretarse como un movimiento exclusivamente político, dado que Sanz carece de perfil profesional o experiencia que lo relacione con esta materia. El objetivo no es otro que controlar el departamento más difícil y polémico del Gobierno que preside Juanma Moreno cuando la legislatura encara su recta final y consta que la situación de la sanidad pública va a ser el argumento vertebral de una campaña electoral en la que el PP se juega la mayoría absoluta. Sanz llega a una Consejería sacudida por la crisis de los errores en el cribado del cáncer de mama, en la que tendrá que implementar una doble actuación. Por una parte, poner en marcha el plan de choque para atajar el fiasco y auditar los procesos en los restantes cribados que realiza la sanidad andaluza. No lo tiene fácil. A pesar de la puesta en marcha de un programa de medidas dotado con cien millones de euros, la falta de profesionales y los procedimientos enquistados en el SAS van a requerir de mucha calidad en la gestión. Pero, por otra parte, el nuevo consejero va a tener que ejercer un control efectivo del departamento para evitar el estallido de nuevas crisis o desactivarlas tan pronto como se detecten. En definitiva, evitarle al presidente nuevos sobresaltos en unos meses clave en los que la temperatura de la política andaluza va a alcanzar el nivel de ebullición. Sanz llega a la Consejería con una experiencia notable en la administración de situaciones difíciles, en las que ha demostrado desempeñarse con habilidad. Es quizás el único miembro con perfil propio de un Gobierno que se caracteriza por la discreción y casi por la opacidad. Esta circunstancia y su estrecha conexión con Juanma Moreno lo han colocado como la persona clave para intentar que las aguas desbordadas de la sanidad pública de Andalucía vuelvan a su cauce.