Normalidad institucional con foto

La entrevista del pasado viernes entre el presidente del Gobierno y el de la Junta de Andalucía terminó sin ningún acuerdo concreto. Nadie que conociera mínimamente los entresijos de la política nacional se debió sorprender de que Juanma Moreno se volviera al Palacio de San Telmo “con las manos vacías” o de que Pedro Sánchez jugara en esa reunión, con el escaso éxito previsible, a intentar la fragmentación del frente de las comunidades del PP contra la financiación privilegiada para Cataluña. El objetivo del encuentro, por tanto, era, por un lado, la realización de una fotografía que a ambos les convenía en este momento y, por el otro, subrayar la normalidad del funcionamiento institucional, lo cual no es poco. Como dijo Moreno, cuando el presidente del Gobierno convoca la obligación de un presidente autonómico es acudir en su calidad de primer representante del Estado en el territorio. Tesis parecidas podrían aplicarse a la ronda de reuniones que el presidente andaluz mantuvo el lunes con los representantes de los partidos de la oposición. Los resultados también fueron los previsibles; es decir, ninguno. Juanma Moreno confirmó que en Andalucía no va a haber una alianza amplia contra el concierto catalán, lo que le deja a él amplio margen de maniobra en una cuestión estratégica, y los dirigentes de la izquierda y de Vox no obtuvieron otra cosa que la consabida fotografía y unos minutos de comparecencia ante los medios de comunicación. Pero también en el caso andaluz quedó de manifiesto la normalidad institucional de estos encuentros. Si son noticia destacada es, precisamente, por su falta de frecuencia. Estamos en una situación política en la que la polarización y la falta de diálogo son el pan nuestro de cada día. Cuando se producen excepciones, como las de estos días, son dignas de ser destacadas. Aunque los resultados sean los previsibles: fotografías y poco más.