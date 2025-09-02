No es diálogo, es chantaje y sumisión

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunirá hoy martes con Carles Puigdemont en la capital de Bélgica, país donde reside desde que se escapase de la Justicia española a finales de octubre de 2017. El encuentro se celebrará a puerta cerrada en la delegación que el Gobierno catalán tiene en la capital comunitaria y, según Salvador Illa, se debe a su concepción de que “el diálogo debe ser el motor de la política”. Lejos de eso, la entrevista, forzada por el huido, es una muestra de que el PSOE y el Gobierno se someten a todos los chantajes que va ideando Puigdemont para mantenerse con vida política. Ya antes de que anunciase este encuentro, Illa se pronunció sobre los jueces por lo que, en su opinión, es una obstaculización de la aplicación de la Ley de Amnistía. Puigdemont escapó de la Justicia después de la declaración de independencia del 27 de octubre de 2017. Desde entonces pesa sobre él una orden de detención del juez Llanera que no ha sido anulada por la amnistía: se mantiene viva hasta que el Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncien sobre varios recursos. Puigdemont no sólo se fugó en aquella ocasión, ya que el mismo día de la investidura de Salvador Illa protagonizó una rocambolesca escapada que supuso una burla para los Mossos y las propias fuerzas policiales estatales. Si Puigdemont hubiera querido normalizar la vida política catalana, habría regresado a Barcelona hace años, donde los jueces tendrían que haber tomado una decisión sobre su proceso penal que no hubiera significado, necesariamente, una prisión permanente a la espera de la resolución de los recursos. Illa acude a Bruselas con un propósito que sobrepasa el ámbito catalán: intentar salvar el proyecto de Presupuestos Generales de 2026, un hito sin el que Pedro Sánchez debería poner fin a una legislatura en jaque. Para salvar el obstáculo, en las próximas semanas veremos cómo el Gobierno se pliega a otras exigencias, como la financiación singular.