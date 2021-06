Un momento crucial para el PSOE andaluz

Los militantes socialistas andaluces tienen el domingo una cita crucial para elegir quién será el candidato del PSOE en las próximas elecciones autonómicas. No será una jornada fácil. Tras casi cuatro décadas de hegemonía en nuestra comunidad autónoma, el PSOE pasó a la oposición a raíz de su fracaso electoral del 2 de diciembre de 2018 pues, aunque fue el partido más votado, no consiguió la aritmética parlamentaria necesaria para seguir en el poder y tuvo que cederlo a su tradicional adversario político, el PP. Lo primero que tendrán que decidir los militantes socialistas es si mantienen como candidata a Susana Díaz, la responsable de aquel fracaso. No sería la primera vez en la historia que una persona que ha perdido unas elecciones repite como cabeza de lista de su partido, pero lo cierto es que la derrota de 2018 es una herida abierta en el PSOE que no se curará hasta que regrese al palacio de San Telmo. El domingo comprobaremos si en la militancia ha pesado más la identificación de Susana Díaz con esta derrota histórica o si, por el contrario, le ha convencido su discurso outsider y de mujer libre de ataduras frente al aparato de Ferraz. Los malos datos obtenidos por el PSOE en las últimas encuestas andaluzas no ayudarán a Díaz. El otro candidato con posibilidades, Juan Espadas, llega con el aval de su paso por el Ayuntamiento de Sevilla, donde ha demostrado ser un político mesurado. Además, es el candidato elegido por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, lo cual puede ser una ventaja o todo lo contrario. Porque, aunque en los partidos de tradición socialistas la voluntad de la secretaría general suele pesar decisivamente en las decisiones, lo cierto es que Sánchez es un político que levanta no pocas fobias, incluso dentro de su propia militancia. Y Andalucía en esto no es una excepción. Cuestiones como los indultos a los líderes del procés no son muy bien vistas en el sur, y éste puede ser un buen momento para hacerlo notar. A sólo tres días de la cita, nadie se atreve a hacer una predicción segura sobre lo que ocurrirá el domingo. Aunque todo indica que Espadas cuenta con alguna ventaja, la historia de las primarias socialistas está plagada de sorpresas en las que el aparato ha terminado humillado por las bases.