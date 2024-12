Un mayor esfuerzo en gasto de defensa

Si hay algo en lo que coinciden todos los analistas internacionales es que vivimos en un mundo cada vez más inestable, en el que, incluso, han vuelto fantasmas que creíamos completamente superados, como el terror nuclear. No hay que ser muy duchos en las cuestiones relacionadas con seguridad y defensa para advertir que potencias completamente ajenas a los valores de las democracias liberales occidentales, como la Rusia de Putin, la China comunista o el Irán de los ayatolás, están tanteando las capacidades militares de la Unión Europea y EEUU para saber hasta qué punto pueden llegar en su carrera por la hegemonía mundial (en el caso de China) o regional (en el caso de Rusia e Irán). Para contener tales ambiciones, Europa y EEUU tienen una herramienta: la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El problema ahora es que el que será presidente de EEUU a partir del 20 de enero, Donald Trump (cuyas vinculaciones con Putin son inquietantes), no apuesta por esta alianza militar y preconiza un mayor aislamiento de su país tanto económico como militar. Que a Europa la defiendan los europeos, parece decir. En este contexto es más que necesario un aumento del gasto militar por parte de las naciones europeas, empezando por España, que nos emancipe de la dependencia con EEUU. Nuestro país es en este momento el farolillo rojo de los socios de la OTAN en lo que al gasto en defensa en relación al PIB se refiere. El objetivo de los aliados es que, en 2029, todas las naciones lleguen a un gasto en defensa del 2% del PIB. Aunque España ha hecho en los últimos tiempos un esfuerzo por mejorar su más que precario presupuesto militar, todavía está en un 1,3% de su PIB. Por lo tanto, en los próximos cuatro años tendrá que hacer un esfuerzo importante en este sentido con un Gobierno que depende de socios que no esconden un antimilitarismo entre radical e infantil. El reto está planteado. Si no se está a la altura nuestra indefensión será evidente.