23-J: una lectura andaluza

El Partido Popular obtuvo en las elecciones generales del domingo su tercera victoria en Andalucía, tras la mayoría absoluta en las autonómicas de junio de 2022 y el claro triunfo en las municipales del 28 de mayo. Sin embargo, el impulso del PP andaluz no fue lo suficientemente amplio como para aquilatar el camino de Alberto Núñez Feijóo hacia la Moncloa. Los populares obtuvieron en la región 25 escaños de los 61 en juego y sumaron diez a los que consiguieron en 2019, mientras que los socialistas perdieron cuatro y se quedaron en 21. El efecto Juanma Moreno persiste, pero en esta ocasión ha quedado más atenuado que en las dos anteriores y los conservadores no se han acercado ni de lejos a los 30 diputados a los que aspiraban y que hubieran supuesto un revulsivo para las aspiraciones nacionales de sus siglas. Estas elecciones han vuelto a confirmar que Andalucía ha dejado de ser el granero de votos socialistas que funcionó como un reloj hasta 2018. Todo lo contrario: el mapa político de la región está teñido de azul con la notable excepción de Sevilla, donde el PSOE sigue manteniendo uno de sus bastiones desde los inicios de la democracia y el PP tiene todavía una de sus asignaturas pendientes. A pesar de que los resultados no han sido todo lo brillantes que se esperaba, Juanma Moreno refuerza con los resultados del domingo su papel cono uno de los dirigentes regionales con los que su partido debe contar para afrontar cualquier situación, incluida, lógicamente, la que se ha creado tras el fiasco de Núñez Feijóo. El barón andaluz sólo compite en ese sentido con la presidente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que fue más vitoreada que el propio líder nacional en la concentración ante la sede nacional de la calle Génova en la noche del domingo. Con Feijóo en horas bajas, cualquier decisión estratégica que se adopte en el PP deberá contar con la participación y la aquiescencia de Juanma Moreno.